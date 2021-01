Αθλητικά

Παναθηναϊκός: νίκη “χρυσάφι” επί της ΑΕΛ

Νίκη "χρυσάφι", που ισχυροποιεί την παρουσία του στη ζώνη των πλέι-οφ και του έδωσε την ευκαιρία να μειώσει στους δύο βαθμούς την απόσταση από την ΑΕΚ, σημείωσε ο Παναθηναϊκός επί της ΑΕΛ για τη 16η αγωνιστική της Super League, επικρατώντας με 2-0 στη Λεωφόρο, χάρη στα γκολ του Καρλίτος στο 36’ και του Εμμανουηλίδη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Παρά τις πολλές απουσίες του (εκτός μάχης 9 παίκτες) και την ενδεκάδα... ανάγκης που παρέταξε ο Λάζλο Μπόλονι, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και στα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα είχε την πρώτη του καλή στιγμή με πλασέ του Αϊτόρ που μπλόκαρε σταθερά ο Μπάγιτς. Το ίδιο συνέβη και στο 6ο λεπτό στο πολύ καλό σουτ του Καρλίτος από το όριο της περιοχής, ενώ στο 16’ από λάθος του Μολό, η μπάλα κατέληξε στον Ντουρμισάι, ο οποίος «έστρωσε» στον Πινακά, αλλά ο Διούδης μπλόκαρε σταθερά το σουτ στη γωνία του.

Στο 23’ από σέντρα του Μολό, ο Αϊτόρ έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά μέσα απ’ τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν απείλησε τον Μπάγιτς, ενώ στο 30’ οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ μετά από εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Ιωαννίδη από τα αριστερά, όμως το πλασέ του ήταν πολύ άστοχο. Στο 36’ η επιθετική ανωτερότητα του Παναθηναϊκού επιβραβεύτηκε, όταν από πολύ ωραία σέντρα του Μολό από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης μπήκε στην πορεία της μπάλας, δεν τη βρήκε «γεμάτα», όμως ο επερχόμενος Καρλίτος από κοντά έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βγήκε με διάθεση να πιέσει κι άλλο την άμυνα της ΑΕΛ, όμως δημιουργικά ήταν ένα «κλικ» πιο κάτω σε σχέση με το πρώτο 45λεπτο. Η ΑΕΛ από την πλευρά της έψαχνε διαρκώς τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας του «τριφυλλιού» και λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα στο 57’, όταν από τη σέντρα του Νικολιά, ο Κολομπίνο βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ κακό.

Στο 67’ από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Ντουρμισάι έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε πάνω στο απλωμένο πόδι του Σένκεφελντ κι έφυγε κόρνερ. Στο 84’ ο Καμπετσής απέτυχε να νικήσει με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή τον Μπάγιτς, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό, από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Καμπετσή, ο Μπουζούκης μπήκε στη φάση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, καθώς ο γκολκίπερ της ΑΕΛ έπεσε σωστά στη γωνία του κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ πίεσε για την ισοφάριση, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ανταποκρίθηκε καλά σε κάθε γέμισμα προς την εστία του Διούδη, ο οποίος «κατέβασε» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το ευθύβολο σουτ του Κολομπίνο. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και με την ΑΕΛ να είναι ψηλά για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ο Εμμανουηλίδης και ο Καμπετσής συνεργάστηκαν μπροστά, με τον τελευταίο να «σερβίρει» ξανά προς τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πλάσαρε για το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Θεσσαλονίκης)

Κίτρινες: Βέλεθ, Σένκεφελντ - Μιλοσάβλιεβιτς, Φιλίπ, Τρούγιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Πούγγουρας, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος (86’ Σερπέζης), Αϊτόρ (78’ Μπουζούκης), Αθανασακόπουλος (60’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (85’ Εμμανουηλίδης), Καρλίτος (78’ Καμπετσής).

ΑΕΛ (Γ. Τάτσης): Μπάγιτς, Τσόσιτς, Ζίζιτς (60’ Μπέρτος), Μιχαήλ, Μιλοσάβλιεβιτς (60’ Τρούγιτς), Κολομπίνο, Σπαρβ, Νικολιάς, Φίλιπ, Πινακάς, Ντουρμισάι (85’ Νούνιτς).