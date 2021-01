Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Βαριά ήττα στην Πόλη

Οι «πράσινοι» έπεσαν αμαχητί από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Εικόνα... σκόρπιας διαδήλωσης παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στο ντεμπούτο του Όντεντ Κάτας στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι «πράσινοι» έπεσαν αμαχητί με 100-74 από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, για την 20η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα... γνώριμα γι' αυτούς αρνητικά αποτελέσματα μακριά από το ΟΑΚΑ και βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί ακόμη περισσότερο (6-13). Στον αντίποδα, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της, βελτίωσε σε 10-10 το ρεκόρ της και απέχει πλέον μία νίκη από την οκτάδα.

Με την... αδιαφορία να κυριαρχεί στην άμυνα, τα ποσοστά ευστοχίας κάτω του μετρίου, 13 λάθη και τον Νεμάνια Νέντοβιτς... απενεργοποιημένο (6π.) μετά τα... όργια απέναντι στη Βιλερμπάν, ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία τύχη στην Πόλη, βρέθηκε από νωρίς να κυνηγά στο σκορ και με εξαίρεση κάποιες... εκλάμψεις δεν απείλησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης τη Φενέρ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έδωσαν ρεσιτάλ από τα 6.75 (15/24 τρίποντα), ο Μάρκο Γκούντουριτς με 18 πόντους, ενώ από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Μήτογλου με 13.

Τα δεκάλεπτα: 31-12, 48-34, 74-55, 100-74

Ένα μπλακ άουτ του Παναθηναϊκού στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έδωσε την απαραίτητη ώθηση στη Φενερμπαχτσέ, προκειμένου να επιβάλει το ρυθμό της, να αξιοποιήσει τους αιφνιδιασμούς και εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση να τρέξει από το 13-12 στο 6 ένα σερί 18-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +19 (31-12). Με 6 λάθη σε αυτό το διάστημα και 5/19 σουτ εντός πεδιάς, άλλωστε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής...

Ωστόσο, με το... καλημέρα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι παίκτες του Όντεντ Κάτας έβγαλαν αντίδραση. Με μπροστάρη τον Γουάιτ, ο οποίος σημείωσε 8 πόντους στο επιμέρους σκορ 2-12 των «πράσινων», το «τριφύλλι» μάζεψε γρήγορα τη διαφορά, μειώνοντας σε 33-24, ενώ δεν πτοήθηκε από την... τρίποντη απάντηση του Ντε Κολό (36-24). Με την άνοδο των ψηλών του Παναθηναϊκού (Παπαγιάννη, Μήτογλου), η ελληνική ομάδα έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό στο 17΄ (38-30), αλλά ο Βέσελι κοντά στο καλάθι και ο Ντε Κολό με έμμεσο τρίποντο, έστειλαν τη Φενέρ στα αποδυτήρια και πάλι σε απόσταση ασφαλείας (48-34).

Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε τα 12 λάθη στην τρίτη περίοδο, ο Νέντοβιτς παρέμεινε «εξουδετερωμένος» από την αντίπαλη άμυνα και με την αστοχία από τα 6.75 να έχει εγκατασταθεί για τα καλά στο «πράσινο στρατόπεδο», η Φενέρ πάτησε γκάζι, έγραψε το 60-42 στο 25΄, ενώ στο 29΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +24 (74-50). Έχοντας χάσει κάθε σύνδεση σε άμυνα και επίθεση, ο Παναθηναϊκός συμβιβάστηκε με την ήττα από τα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, βλέποντας τη Φενέρ να ανεβάζει σταδιακά την υπέρ της διαφορά και φτάνοντας με σχετική άνεση στην... κατοστάρα (100-74).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα, Πέρες, Βίλιους

Οι συνθέσεις:

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιγκόρ Κοκόσκοφ): Χάμιλτον, Μπράουν 15 (3), Πέρεζ, Γκούντουριτς 18 (3), Μαχμούτογλου 8 (2), Ντε Κολό 12 (1), Πιερ 5 (1), Βέσελι 12, Έντι 6 (2), Ντουβερίογλου 9, Ουλανόβας 15 (3).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μακ 6, Παπαγιάννης 10, Μποχωρίδης 2, Όγκαστ 3, Κασελάκης, Καλαϊτζάκης, Φόστερ 7 (2), Νέντοβιτς 6, Γουάιτ 13 (1), Μήτογλου 12, Μπεντίλ 5 (1), Σαντ Ρος 10 (2).