Κορονοϊός – Αυστρία: Παράταση στο lockdown

Μέχρι πότε παρατείνεται το τρίτο lockdown στην χώρα. Τι δήλωσε ο Σεμπάστιαν Κουρτς.

Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς αριθμούς νέων μολύνσεων στη χώρα, αλλά και τη βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία έχει ήδη εντοπιστεί στην Αυστρία, η αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και των Πράσινων αποφάσισε την παράταση του τρίτου lockdown μέχρι την 7η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη Βιέννη ο ομοσπονδιακός καγκελάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Λόγω του υψηλότερου κινδύνου μετάδοσης μέσω των νέων παραλλαγών του στελέχους του ιού, εντείνονται περισσότερο τα προστατευτικά μέτρα, με την απόσταση ασφάλειας να αυξάνεται από το ένα στα δύο μέτρα και τις προστατευτικές μάσκες FFP2 να γίνονται υποχρεωτικές στο εμπόριο και στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, ενώ καθιερώνεται γενικά η εργασία από το σπίτι, εκεί που αυτό είναι εφικτό.

"Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των τελευταίων ημερών, μας κάνουν κάθε άλλο παρά ευτυχείς", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός καγκελάριος, σημειώνοντας ότι η Αυστρία βρίσκεται στο ανώτερο τρίτο των κρουσμάτων στην Ευρώπη, ενώ έχουν φθάσει και στη χώρα οι νέες μεταλλάξεις του ιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογα με την έγκριση των διαφόρων εμβολίων, μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνθρωποι άνω των 65 ετών, μέχρι τότε πρέπει να αποφευχθεί να υπάρξει στην Αυστρία, εξαιτίας των νέων μεταλλάξεων, μία κατάσταση όπως στη Βρετανία ή την Ιρλανδία.