Κοινωνία

Νεκρός από πυρκαγιά σε μονοκατοικία (βίντεο)

Εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες στη διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς. Τι είπε ο γιος του θύματος στον ΑΝΤ1.

Ένας ηλικιωμένος βρήκε τον θάνατο από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε μονοκατοικία στη Μεταμόρφωση Αττικής.

12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα έσπευσαν στον τόπο της πυρκαγιάς, στη συμβολή των οδών Β. Δεληγιάννη και Καλλιπόλεως.

Από τη φωτιά κατέρρευσε τμήμα της κεραμοσκεπής. Στη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον άτυχο άνδρα.

Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από κάποιο θερμαντικό σώμα. Ο γιος του θύματος μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. «Ο πατέρας μου κάποια στιγμή σηκώθηκε, φαίνεται πρωί-πρωί, έβαλε τη θερμάστρα για να ζεσταθεί. Κάπου θα ήταν κοντά στην κουρτίνα… και το αποτέλεσμα ήταν αυτό», είπε.

Συμπλήρωσε πως ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και πως τον συντηρούσε ο ίδιος.