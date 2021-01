Αθλητικά

Ο Άρης πέρασε από τη Ριζούπολη

Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του και επικράτησε του Απόλλωνα Σμύρνης που συνεχίζει να απογοητεύει στα εντός έδρας παιχνίδια του.

Πλασματική εικόνα το 1-0 με το οποίο ο Άρης πέρασε από τη Ριζούπολη, κερδίζοντας τον Απόλλωνα Σμύρνης, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Οι «κίτρινοι» δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες αλλά χρειάστηκαν το γκολ ενός αμυντικού, του Νικόλα Ιωάννου, για να τους δώσει τους τρεις βαθμούς επί της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» που για μια ακόμη φορά απογοήτευσε εντός έδρας.

Ο Άρης ήταν πολύ ανώτερος στο πρώτο μέρος και αν δεν ήταν ο Νταβίνο Βέρχουλστ το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο από το 0-1 που έγραφε το ταμπλό μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας είπε «όχι» δύο φορές στον Μπρούνο Γκάμα (στο 11’ με απευθείας φάουλ και στο 32’ με τρομερό δεξί σουτ) και σε αυτές των Ντάνιελ Μαντσίνι (τετ α τετ στο 34’), Σαντέ Σίλβα (διαγώνιο σουτ στο 45’).

Δεν μπορούσε, όμως, ο Βέρχουλστ να κάνει κάτι στο 18’: εκτέλεση κόρνερ από τον Γκάμα, πρώτη κεφαλιά του Μαντσίνι, δεύτερη του Φακούντο Μπερτόγλιο και από πολύ κοντά ο Ιωάννου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το παρθενικό του τέρμα με τους «κίτρινους». Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» το μόνο που είχε να αντιπαρατάξει στο διάστημα αυτό, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Μαρκ Φερνάντεζ που, όμως, νικήθηκε από τα πόδια του Μάριου Σιαμπάνη.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση – τουλάχιστον όσον αφορά στο ρυθμό – με το πρώτο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν πιο ψηλά, περιόρισαν τους «κίτρινους» ωστόσο οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες ήταν είδος προς εξαφάνιση. Υποψία ευκαιρίας στο 50’, με το σουτ του Λούκας Σάσα να κοντράρει στα σώματα και την μπάλα να φεύγει κόρνερ, αλλά και στο 79’, όταν ο Βέρχουλστ πρόλαβε την ύστατη στιγμή το γύρισμα του Μαντσίνι. Η κεφαλιά του Αλμπιόλ Ντάουντα στο 85’ πέρασε άουτ, στη μοναδική καλή ευκαιρία των γηπεδούχων.

Το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να παίρνει την έβδομη νίκη της στη σεζόν με το σκορ αυτό και να ανεβαίνει εκ νέου στη δεύτερη θέση με 36 βαθμούς – παρέα με την ΑΕΚ που αύριο (Κυριακή 24/1) κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ των 35 βαθμών στην Τούμπα.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας), Βοηθοί: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Αρκαδίας) – Θανάσης Κολοσιώνης (Αιτωλοακαρνανίας), 4ος: Μανώλης Σκουλάς (Θεσσαλίας).

Κίτρινες: Φατιόν – Ιωάννου

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούσιτς, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Κολ, Μπεντινέλι (69’ Μουνιέ), Φατιόν (69’ Κιτοκό), Κάλισιρ (28’ Βιτλής), Φερνάντεζ (84’ Βάρκας), Τσιλούλης, Ντάουντα.

Στον πάγκο: Κώτσαρης, Χουχούμης, Λαγός, Τσαμπούρης, Καραγκούνης.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Ιωάννου (86’ Λόπεθ), Δεληζήσης, Ρόουζ, Σάσα, Τζέγκο, Γκάμα (73’ Μάνος), Μπερτόγλιο (73’ Ματέο), Σίλβα (63’ Κάτσε), Μαντσίνι (86’ Σάκιτς).

Στον πάγκο: Κουέστα, Γκάνεα, Μπαγκαλιάνης, Μπακούτσης.