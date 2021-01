Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: Ξεκίνησε η διάθεση των αναμνηστικών νομισμάτων (βίντεο)

14 νομίσματα συλλεκτικής αξίας διατίθενται για τη χρηματοδότηση δράσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.​

Του Γιάννη Αρβανίτη

Συνολικά 14 νομίσματα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, που θα ήθελε να τα έχει στη συλλογή του - και τα οποία κυκλοφορούν, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και τη χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ανάμεσά τους είναι ο Φοίνικας και η Δραχμή, που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1828 και το 1832 - και τα οποία εκδόθηκαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, μόλις 125.000 το καθένα.

Εκτός από τα δύο ιστορικά νομίσματα, το πρόγραμμα της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, περιλαμβάνει και οκτώ αργυρά νομίσματα - με αναφορά σε ξεχωριστές στιγμές και πρόσωπα του νεότερου Ελληνικού Κράτους όπως: Το πρώτο Ελληνικό Κράτος και ο Κολοκοτρώνης, τα Επτάνησα και ο Καποδίστριας, η Θεσσαλία με τον Ρήγα, η Μακεδονία με τον Παύλο Μελά…

Επίσης διατίθενται και τέσσερα χρυσά νομίσματα, που παρουσιάζουν την εξέλιξη της σημαίας της χώρας μας και στα οποία απεικονίζονται η σημαία της Φιλικής Εταιρείας, αυτές του 1821 και του 1822, καθώς και η σύγχρονη ελληνική σημαία.