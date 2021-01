Life

“The 2night Show” με έναν ηθοποιό, μια anchorwoman και έναν... πειρατή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός από τους τρεις εκλεκτούς του καλεσμένους ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο στούνιο το τηλεπαθητικό ζευγάρι Amazing Dio και Elina.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χάρη Σώζο. Ο σημαντικός ηθοποιός μιλάει για την επιτυχημένη του πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και για την πρόταση που του έγινε στο παρελθόν να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι. Εξηγεί πόσο τυχερός αισθάνεται με τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι τώρα στη ζωή του και δηλώνει πως ξεκίνησε να γίνει ηθοποιός και όχι αναγνωρίσιμος. Συγκινείται με το βίντεο-έκπληξη του γιου του, Λεωνίδα, και απαντάει στα ερωτήματα που εκείνος του θέτει μέσα από την εκπομπή. Τέλος, μιλάει για τις «Άγριες Μέλισσες», ομολογεί πως είναι η πρώτη φορά που υποδύεται έναν ζόρικο τύπο, αλλά και πως το απολαμβάνει.

Η Ράνια Τζίμα, η anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, έρχεται για πρώτη φορά στο «The 2Night Show». Με χαλαρή διάθεση, μιλάει στον Γρηγόρη για όλους και για όλα. Η επαγγελματική της πορεία στη δημοσιογραφία και η σχέση της με την πολιτική. Η γνωριμία και ο γάμος με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η κόρη της και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί. Το όνειρο να ζήσει στο εξωτερικό, αλλά και το παράπονο που έχει από τον πατέρα της.

Ο Πειρατής του Θερμαϊκού, ο μοναδικός πειρατής στην Ελλάδα, μιλάει για το πειρατικό του καράβι, την «Arabella», και για τις κρουαζιέρες που κάνει στον Θερμαϊκό Κόλπο. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα ολιγόλεπτα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει μέσα από το «Πειρατολόγιό» του στο YouΤube. Τέλος, φέρνει στο στούντιο το ρολόι του Ντίεγκο Μαραντόνα!

Το τηλεπαθητικό ζευγάρι Amazing Dio και Elina, το ζευγάρι που έφτασε στον τελικό του «Ελλάδα έχεις ταλέντο», έρχεται στο «The 2Night Show» και παρουσιάζει ζωντανά στο στούντιο τα καλύτερα κόλπα του που θα καθηλώσουν!

#The2NightShow