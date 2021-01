Αθλητικά

Άρης - ΑΕΛ: νίκη με γκολ αμυντικού

Προσωρινά στη δεύτερη θέση οι Θεσσαλονικείς.

Με σκόρερ τον Λίντσεϊ Ρόουζ στο ημίωρο της αναμέτρησης, ο Άρης ξεπέρασε με 1-0 το εμπόδιο της μετριότατης ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 19η αγωνιστική της Super League. Είχαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ στο πρώτο μέρος οι «κίτρινοι», αναιμικοί και χωρίς ουσιαστική τελική προσπάθεια οι «βυσσινί».

Το κρύο και ο αέρας εμπόδισαν τους παίκτες των δυο ομάδων να αποδώσουν θεαματικό ποδόσφαιρο, αλλά οι φάσεις δεν έλειψαν. Ο Αλέξανδρος Νικολιάς στο 9’ δεν πρόλαβε να γυρίσει όπως έπρεπε την μπάλα ενώ στο δίλεπτο 12’-13’ ο Βλάντιμιρ Μπάγιτς μπλόκαρε τις προσπάθειες των Ντάνιελ Μαντσίνι και Μπρούνο Γκάμα, αντίστοιχα.

Καλύτερη στιγμή αυτή του 17ου λεπτού, όταν από τη σέντρα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, η κεφαλιά του Ματέο Γκαρσία πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι του Μπάγιτς.

Το γκολ, εν τέλει, ήρθε από στημένη φάση στο ημίωρο: ο Γκάμα έκανε το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά του Γιώργου Δεληζήση στο πρώτο δοκάρι και στο δεύτερο ο Ρόουζ - επίσης με το κεφάλι - από κοντά έκανε το 1-0, με το παρθενικό φετινό του τέρμα! Τέσσερα λεπτά μετά, πολύ καλό μα άστοχο ήταν το διαγώνιο σουτ του Λούκας Σάσα, με την ΑΕΛ να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο σε όλο το πρώτο μέρος.

Ο Τζιανλούκα Φέστα πέρασε στο ματς τον Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς θέλοντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα, χωρίς ωστόσο θεαματικά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι «κίτρινοι» πέτυχαν και δεύτερο γκολ στο 56’, με προβολή του Δημήτρη Μάνου έπειτα από φάουλ του Γκάμα, ωστόσο ακυρώθηκε έπειτα από τη χρήση του VAR. Στο 64’ η ωραία προσπάθεια του Ματέο Γκαρσία σταμάτησε στην αγκαλιά του Μπάγιτς σε ένα κάτω του μετρίου δεύτερο ημίχρονο. Το γυριστό σουτ του Ματίας Ακούνια στο 79’ και η κεφαλιά του Φιορίν Ντουρμισάι στο 84’ πέρασαν ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Μάριου Σιαμπάνη ενώ ενδιάμεσα, στην απέναντι εστία, ο Μπάγιτς σταμάτησε δύσκολα το σουτ του Σαντέ Σίλβα στο επόμενο λεπτό.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να φτάνει στην όγδοη νίκη της με το σκορ αυτό στη φετινή σεζόν και να επιστρέφει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αγώνα περισσότερο σε σχέση με την ΑΕΚ. Απογοητευτική η ΑΕΛ, γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της, συμπληρώνοντας πάνω από επτά ώρες δίχως να σκοράρει!

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν (70’ Σάκιτς), Ρόουζ, Δεληζήσης, Ιωάννου, Σάσα, Τζέγκο (69’ Ματίγια), Μπερτόγλιο (88’ Κάτσε), Γκάμα (69’ Σίλβα), Ματέο, Μαντσίνι (19’ Μάνος).



ΛΑΡΙΣΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Μπάγιτς, Καρανίκας (90’ Νούνιτς), Μιχαήλ, Σπαρβ (46’ Μιλοσάβλιεβιτς), Ντουρμισάι, Τσόσιτς, Ζίζιτς, Πινακάς (83’ Γλυνός), Κολομπίνο, Νικολιάς, Ντρούγιτς (65’ Ακούνια).