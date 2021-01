Life

“Χιούστον το Λύσαμε”: Λουιζίδου και Ράμμος... ταξιδεύουν στο Σύμπαν (εικόνες)

Ο Φάνης, ο Νίκος και οι ξεχωριστοί καλεσμένοι τους σε καταστάσεις... πέρα από τα συνηθισμένα. Μείνετε συντονισμένοι, την Παρασκευή, στις 23:00, στον ΑΝΤ1!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Ρένια Λουιζίδου:

Θα την αποκαταστήσει επιτέλους ο Χάρης Ρώμας στο «Καφέ της Χαράς»;

Τι θυμάται από την εποχή που γύριζαν τους «Απαράδεκτους» και τι έχει να πει για τον ρόλο του Γιάννη Μπέζου;

Θα μπορούσε να γίνει ποτέ influencer;

Πώς αντιδρά όταν ο Φάνης και ο Νικόλας της διαβάζουν τα «αρνητικά» σχόλια που κυκλοφορούν για εκείνη στο διαδίκτυο;

Τέλος, όλη η ομάδα του «Χιούστον το λύσαμε», μαζί με τη Ρένια Λουϊζίδου, αναβιώνουν στο πλατό το επεισόδιο «Eurovision ‘92» από τους «Απαράδεκτους»!

Αμέσως μετά ο Αναστάσιος Ράμμος απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Μιλά για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια. Τι συμβουλεύει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στο σπίτι;

Γιατί φιλάει όποια βρει μπροστά του;

Ποια φιλάει καλύτερα; Η Μυριέλλα Κουρεντή, η Ελένη Βουλγαράκη ή η Κατερίνα Ζαρίφη;

Είναι, τελικά, ζευγάρι με την Κατερίνα Ζαρίφη;

Είναι των σταθερών σχέσεων ή της περιπέτειας;

Με ποιους καλλιτέχνες θα ήθελε να συνεργαστεί;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

