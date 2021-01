Αθλητικά

Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε Μπακασέτα με... συρτάκι (βίντεο)

Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού. Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν...

Η Τραμπζονσπόρ είναι και τυπικά ο επόμενος «σταθμός» στην καριέρα του Τάσου Μπακασέτα, καθώς ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα (30/1) την απόκτηση του διεθνούς μεσοεπιθετικού από την Αλάνιασπορ.



Μάλιστα, η Τραμπζονσπόρ «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο ο Μπακασέτας κάνει... κόλπα με την μπάλα και χορεύει, ενώ ακούγεται ελληνική μουσική και συγκεκριμένα συρτάκι.



Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης των Αστέρα Τρίπολης, Θρασύβουλου, Άρη, Πανιωνίου και ΑΕΚ συστήνεται στους φιλάθλους της ομάδας από την Τραπεζούντα.