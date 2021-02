Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντείνεται η ανησυχία από την αύξηση κρουσμάτων σε πολλές περιοχές. Που και πόσες νέες μολύνσεις από Covid-19 εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Δεκάδες θάνατοι προστέθηκαν την Πέμπτη στην «μαύρη λίστα» των ασθενών με κορονοϊό που πέθαναν στην Ελλάδα, ενώ όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, παραμένει υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Την Πέμπτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1070 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 1070 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 3 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική, το σύνολο των νέων κρουσμάτων ανέρχεται σε 533, ενώ στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν ακόμη 87 κρούσματα. Στο "κόκκινο" παραμένει η Αχαΐα, όπου καταγράφηκαν ακόμη 81 μολύνσεις την Πέμπτη, αλλά και η Εύβοια με 55 νέα κρούσματα.

Αυξημένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες ειναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων σε περιοχές της Πελοποννήσου και της βόρειας Ελλάδας. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαν την Πέμπτη, πέραν από την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και την Εύβοια, οι περιφερειακές ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κορινθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής

Η γεωγραφική κατανομή των κρουμσάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Ακόμη 1 κρούσμα με μετάλλαξη του κορονοϊού

Από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση 96 δειγμάτων που αφορούν στην περίοδο 28 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου 2021 και προέρχονται από Δομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο σύνολο των 96 δειγμάτων που αναλύθηκαν, 74 πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που απαιτούνται για την ανάλυση και ο τελικός έλεγχος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Από τον έλεγχο αναδείχθηκε συνολικά 1 δείγμα θετικό για το στέλεχος VOC 202012/01 (Lineage Β.1.1.7) το οποίο εντοπίστηκε σε Κέντρο Υγείας της Θεσσαλονίκης.

Συνολικά στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 205 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7/UK lineage και ένα δείγμα για το μεταλλαγμένο στέλεχος Lineage B.1.351/South Africa του ιού SARS-CoV-2.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: