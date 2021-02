Πολιτική

Μελέτη ΣΥΡΙΖΑ: Οι επιπτώσεις της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην πρόσβαση στα ΑΕΙ

Τι προκύπτει από τη ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τις επιπτώσεις του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της θέσπισης Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, έπειτα από μελέτη και επεξεργασία των δημοσιευμένων δεδομένων για τις εξετάσεις των υποψηφίων από τα ημερήσια Γενικά Λύκεια για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (άρθρα 5 έως 11).



Ο ΣΥΡΙΖΑ,-ΠΣ τονίζει ότι, όπως προκύπτει από τη ανάλυση των δεδομένων, η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των εισακτέων τουλάχιστον κατά 23% σε σχέση με το 2020, ενώ σημειώνει πως σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις:

κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θέτει μια «δική» του βάση,

η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι το ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε πεδίου,

το ΥΠΑΙΘ καθορίζει το εύρος για το ποσοστό του μέσου όρου, μέσα στο οποίο θα μπορεί να κινηθεί η επιλογή του κάθε τμήματος (πχ: 80% έως 120%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ,- ΠΣ, η θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στερείται εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής λογικής, καθώς η βελτίωση των επιδόσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις δε σχετίζεται με την εφαρμογή οποιουδήποτε βαθμολογικού «κόφτη», αλλά με ουσιαστικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Λύκειο.



Επίσης, όπως υποστηρίζει, η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια και επιφέρει μια σειρά από αρνητικές συνέπειες σε μαθητές και ΑΕΙ, στις πόλεις και τις περιφέρειες που αυτά εδρεύουν. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στα ιδιωτικά κολέγια δεν προϋποθέτει καμία βάση εισαγωγής παρά μόνο τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων.

Αναλυτικά τα στοιχεία της μελέτης: