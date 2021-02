Κοινωνία

Lockdown: Διευκρινίσεις για το ωράριο φαρμακείων και βενζινάδικων

Τι ισχύει για τη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων και των φαρμακείων εν μέσω νέων μέτρων. Τι γίνεται με τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο.

Διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και των πρατηρίων καυσίμων δίνουν κύκλοι της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα κύκλοι της ΓΓΠΠ επισημαίνουν στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών γνωρίζουμε ότι, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων και πρατήριων καυσίμων ισχύει όπως προβλέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση κυκλοφορίας όπως ισχύει ανά περιοχή».

Παράλληλα τονίζουν ότι δεν υφίστανται απαγορεύσεις διαδημοτικού επίπεδου εντός της ίδιας περιφέρειας.