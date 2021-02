Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Εμβόλιο AstraZeneca: “Πράσινο φως” και για τους άνω των 65 ετών

Τι συνιστά η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών του ΠΟΥ.

Το εμβόλιο κατά της COVID-19 που ανέπτυξε η AstraZeneca μπορεί να χορηγηθεί στους άνω των 65 ετών, ανέφερε σήμερα η επιτροπή ειδικών για τα εμβόλια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στις πολυαναμενόμενες συστάσεις της Επιτροπής για το εμβόλιο, η Στρατηγική Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών του ΠΟΥ για τον εμβολιασμό (SAGE) συνιστά επίσης τη χρήση του «ακόμη κι αν στελέχη [του ιού] είναι παρόντα σε μία χώρα».