Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη - Κούγιας: κατάρρευση του κατηγορητηρίου, δεν τελέστηκαν βιασμοί

Ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε ότι παραδόθηκαν στα μέλη του δικαστικού συμβουλίου αποδεικτικά στοιχεία για τους καταγγελλόμενους βιασμούς.

Παρουσία του Δημήτρη Λιγνάδη συνεχίζεται η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου που θα κρίνει την ένσταση ακυρότητας της προδικασίας που υπέβαλε χθες ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας.

Όπως είπε ο Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις του, μετά την έναρξη της διαδικασίας, παραδόθηκαν στα μέλη του συμβουλίου αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η καταγγελλόμενοι βιασμοί τον Αύγουστο του 2010 και τον Αύγουστο του 2015 αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τελεστεί.

Επιπλέον τόνισε πως από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν στους τόπους που καταγγέλονται ότι τελέστηκαν τα εγκλήματα. Ο κ. Κούγιας έκανε μάλιστα λόγο για "κατάρρευση του κατηγορητηρίου".

Σύμφωνα με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνάδη, από την πλευρά της υπεράσπισης έχουν δηλωθεί 20 μάρτυρες προκειμένου να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτη, αλλά και να αναφερθούν στην προσωπικότητα του. Ανάμεσα στους προτεινόμενους μάρτυρες περιλαμβάνονται η ηθοποιός και πρώην υπουργός Πολιτισμού Ελένη Κούρκουλα, καθώς και ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Action 24 Δημήτρης Παναγιωτάκης.

Σημειώνεται ότι αν η αίτηση ακυρότητας γίνει δεκτή από τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε η δικογραφία για την υπόθεση Λιγνάδη θα επιστραφεί στην Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα. Σε διαφορετική περίπτωση ο σκηνοθέτης θα απολογηθεί κανονικά ενώπιον της 19ης ανακρίτριας, διαδικασία που έχει οριστεί για τις 2:30 το μεσημέρι.

Ο Αλέξης Κούγιας σε ανακοίνωσή του νωρίτερα, έκανε λόγο για έναν αδυσώπητο πόλεμο, που έχει ξεσπάσει μέσα στην Ένωση Ελλήνων Ηθοποιών, αλλά και για πολιτική εκμετάλλευση της "δικαστικής σκευωρίας", με την καταρράκωση του τεκμηρίου αθωότητος και την ανθρωποθυσία του Δημήτρη Λιγνάδη. Επίσης, με αφορμή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στο Facebook, εξαπολύει πυρά προς τον πρώην υπουργό λέγοντας: «αυτόν τον λεβέντη που κάνει τον προστάτη των αδικημένων, κρυπτόμενος πίσω από τη βουλευτική του ασυλία, να είναι βέβαιος ότι θα τον συναντήσω στα δικαστήρια εκεί που θα τον οδηγήσω εγώ ο ανίκανος».

Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η κατατρομοκράτηση του οιουδήποτε πολίτη με τον χαρακτηρισμό του ως ομοφοβικού και ρατσιστή, που τολμά να διατυπώσει την οιαδήποτε συνταγματικά κατοχυρωμένη άποψή του σε μια δημοκρατική χώρα για αυτήν τη δικτατορία των ιδιαιτεροτήτων που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική και πολιτική ζωή.