Παναθηναϊκός - Χεζόνια: Θα πληρώσω εγώ το πρόστιμο (βίντεο)

Εντυπωσιασμένος από την υποδοχή που του επεφύλαξαν εκατοντάδες οπαδοί στο αεροδρόμιο, είναι ο Κροάτης σούπερ σταρ.

Συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube παραχώρησε ο Μάριο Χεζόνια. Μία ημέρα μετά την άφιξή του στην Αθήνα, ο 26χρονος Κροάτης δήλωσε πως θέλει να ανταποδώσει στους φιλάθλους των “πράσινων” για την υποδοχή που του επεφύλαξαν στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Ο Χεζόνια δήλωσε πως θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να διατηρηθεί ο Παναθηναϊκός στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ τόνισε πως «θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στη Euroleague».

Ο νεοαποκτηθείς σούπερ σταρ των “πράσινων”, με αρκετή δόση χιούμορ, είπε απευθυνόμενος στους εκατοντάδες φιλάθλους που μετέβησαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν: «Αν κάποιος πάρει πρόστιμο θα το τακτοποιήσω εγώ!».

Ο Μάριο Χεζόνια δήλωσε στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube:

«Νιώθω απίστευτα, δεν έχω λόγια. Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος. Μετά από καιρό ήρθα στην ομάδα και θα ξεκινήσω να παίζω. Ήξερα ότι οι φίλαθλοι μας είναι παθιασμένοι, είμαι κι εγώ έτσι, αλλά αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρα οι καλύτεροι φίλαθλοι του κόσμου, που υπό αυτές τις συνθήκες με υποδέχτηκαν με αυτό τον τρόπο. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για αυτό και θα τους το επιστρέψω στο γήπεδο. Αν κάποιος επίσης πάρει πρόστιμο θα το τακτοποιήσω εγώ!».

Και πρόσθεσε: «Όλα δείχνουν πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ που το έζησα αυτό, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί τώρα, έχουν μείνει μόνο τρεις μήνες για το τέλος της χρονιάς. Είχα ελεύθερο χρόνο αυτή την σεζόν για εμένα, την οικογένειά μου, αλλά ο χρόνος κυλάει. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου, στο οποίο δεν θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ λόγω της διαδικασίας με τα COVID τεστ. Αλλά, ξεκινώντας από το επόμενο παιχνίδι με τον Άρη και ύστερα με την Μπαρτσελόνα, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στην Euroleague και να κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα».