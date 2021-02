Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Το βρετανικό στέλεχος κυριαρχεί στο τρίτο κύμα

Τι δείχνουν τα λύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι περιμένουμε με τους εμβολιασμούς.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα μίλησε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε τώρα αντιμετωπίζουμε το τρίτο κύμα της πανδημίας, όπου όπως είπε κυριαρχεί το βρετανικό στέλεχος και είναι ταχύτερο στην μετάδοσή του.

Ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι υπάρχει κόπωση στην κοινωνία, ωστόσο, αυτή δεν πρέπει να μετατραπεί σε απογοήτευση.

Αναφερόμενος στα λύματα είπε ότι αυτά δείχνουν ότι έχουμε την ίδια κατάσταση στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας για τους εμβολιασμούς είπε ότι «αρχές Απριλίου προσδοκούμε να έχουμε το 20% ανοσίας», ενώ τότε θα έχουμε και σύμμαχο τον καιρό, τόνισε και πρόσθεσε πως «αν δεν καθυστερήσουν οι παραδόσεις των εμβολίων αρχές του καλοκαιριού ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο 60% ανοσία». .

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες οι εμβολιασμοί σταματούν και την μετάδοση.