Οικονομία

Το αεροδρόμιο που ελπίζει ότι θα “σωθεί” από την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησαν να προγραμματίζονται πτήσεις, ενώ ο διευθυντής του αεροδρομίου εξηγεί γιατί «ελπίζει» στην Ελλάδα.

Aπό τον Μάιο ξεκινούν και πάλι οι τουριστικές πτήσεις από το αυστριακό ομόσπονδο κρατίδιο της 'Ανω Αυστρίας με κατεύθυνση τον ευρωπαϊκό Νότο. Tο αεροδρόμιο "Χέρσινγκ" του Λιντς, της πρωτεύουσας του κρατιδίου, έχει, όπως τονίζεται σχετικά, μεγάλες ελπίδες ειδικά για την Ελλάδα που εμφανίζεται, για μία ακόμη χρονιά, ως πρώτος προορισμός των Αυστριακών για τις θερινές διακοπές τους με αεροπλάνο.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνεται η εστίαση στους ελληνικούς προορισμούς διακοπών, καθώς, όπως τονίζει σε σημερινές δηλώσεις του ο διευθυντής του αεροδρομίου του Λιντς Νόρμπερτ Ντράσκοβιτς, "με βάση την περυσινή εμπειρία, φυσικά και επικεντρωθήκαμε πολύ στην Ελλάδα, όπου, ήδη την περασμένη χρονιά λειτούργησαν όλα καλά εκεί - στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία, και γι ' αυτό εστιάζουμε και εφέτος σε αυτούς τους προορισμούς".

Ήδη για τον Μάιο προγραμματίζεται και πάλι η απογείωση από το Λιντς 18 αεροπλάνων την εβδομάδα - τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο των υπευθύνων στο αεροδρόμιο Χέρσινγκ- με έναρξη το Σαββατοκύριακο της Πεντηκοστής, που για το αεροδρόμιο είναι η σημαντικότερη ημερομηνία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

"Σίγουρα, αυτό δεν θα είναι απολύτως φυσιολογικό, καθώς οι 18 πτήσεις διακοπών είναι μερικώς μειωμένες, ωστόσο, διατηρούμε όλους τους βασικούς προορισμούς μας, τόσο στα μεγάλα ελληνικά νησιά όσο και στα μικρά".

Ο διευθυντής του αεροδρομίου υπολογίζει την υποχρεωτική χρήση μάσκας FFP2 στο αεροσκάφος, εξαιρέσεις για ήδη εμβολιασμένους προφανώς δεν είναι θέμα αυτή την στιγμή, όπως επίσης είναι ακόμη νωρίς, κατά την άποψή του, να τεθεί από τώρα θέμα πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Μόλις προ δεκαημέρου, κατά την παρουσίαση στη Βιέννη του νέου προγράμματος του TUI Austria, του μεγαλύτερου αυστριακού ταξιδιωτικού οργανισμού, από τον διευθύνοντα σύμβουλό του Γκότφριντ Ματ, είχε υπογραμμιστεί ότι η Ελλάδα θα παραμείνει και το καλοκαίρι του 2021 ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός για τους Αυστριακούς.

Οι χαμηλοί αριθμοί λοίμωξης, οι συνεπείς έννοιες υγιεινής και ένα ευρύ φάσμα επιλογών είχαν καταστήσει την Ελλάδα τον πιο δημοφιλή προορισμό διακοπών ήδη το 2020, με την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω, τρία ελληνικά νησιά να εξασφαλίζουν φέτος ταυτόχρονα μία θέση ανάμεσα στους πέντε πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Παρά την παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού, και καθώς η "λαχτάρα" για ταξίδια είναι αδιάσπαστη, οι Αυστριακοί κάνουν ήδη κρατήσεις για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αναζητώντας έναν κατάλληλο προορισμό καλοκαιρινών διακοπών.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία για τις φετινές κρατήσεις, που φέρουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση και τα νησιά της Κρήτη, Ρόδο και Κω ανάμεσα στα πέντε δημοφιλέστερα νησιά της Μεσογείου, η Ισπανία πέφτει στην τέταρτη θέση πίσω από την Κροατία και την Ιταλία, ενώ η τουρκική Ριβιέρα υποχωρεί από τρίτη σε πέμπτη στις κρατήσεις σε σύγκριση με πέρυσι.

Γενικότερα, ο ταξιδιωτικός οργανισμός TUI Austria αναμένει μέσα στις επόμενες εβδομάδες συνεχή ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών, εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία και καταγράφοντας περιορισμένη ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η Ελλάδα βρίσκεται από το 2014 σε συνεχή ανοδική πορεία στην τουριστική κίνηση από την Αυστρία, σημειώνοντας ρεκόρ αυξήσεων, με κορύφωση το 2019, κατά το οποίο παρέμεινε, με διαφορά, στην κορυφή των προτιμήσεων των Αυστριακών για τις κύριες θερινές διακοπές τους.

Η χώρα μας πέτυχε πρόπερυσι θεαματική αύξηση της τάξης του 22,3% σε σχέση με το 2018, και το 2019 οι αφίξεις Αυστριακών τουριστών στην Ελλάδα είχαν καταγράψει αριθμό ρεκόρ, που, μόνον από τις αεροπορικές πτήσεις, ξεπέρασε τις 515.000.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός κατέχει εδώ και χρόνια μία από τις πρώτες θέσεις, ή και επανειλημμένα την πρώτη θέση, στις προτιμήσεις των Αυστριακών τουριστών για τις θερινές διακοπές τους, με κατά μέσο όρο πάνω από 450.000 Αυστριακοί να καταφθάνουν ετησίως στη χώρα μας.