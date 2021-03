Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: εμβολιασμός, πειθαρχία και αισιοδοξία

Αναμένεται επικαιροποίηση για το εμβόλιο της AstraZeneca, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Πότε θα χτιστεί τείχος ανοσίας στην Ελλάδα.

Επικαιροποίηση των συστάσεων για το εμβόλιο της AstraZeneca για τον κοροναϊό προανήγγειλε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Το προηγούμενο διάστημα, ακολουθώντας το παράδειγμα αρκετών ευρωπαϊκών χωρών που είχαν "μπλοκάρει" το εμβόλιο για τους πολίτες άνω των 65 ετών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού αποφάσισε τη χορήγησή του σε άτομα ηλικίας κάτω των 65 ετών αναδιαμορφώνοντας το εθνικό σχέδιο εμβολιασμών.

Βασιζόμενες στο γεγονός ότι στις έως τότε κλινικές μελέτες δεν συμμετείχε επαρκής αριθμός ηλικιωμένων ατόμων, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν -παρά το γεγονός ότι το εν λόγω σκεύασμα έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά ασφάλειας, ικανότητας να δημιουργεί ανοσία και αποτελεσματικότητας- πως πρέπει να θέσουν ηλικιακό όριο έως ότου υπάρξουν περισσότερα δεδομένα.

Στην πράξη, αυτό σηματοδότησε τη δημιουργία παράλληλης γραμμής εμβολιασμού για άτομα ηλικίας μικρότερης των 65 ετών. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες στην Σκωτία απέδειξαν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Astra Zeneca και στις ηλικίες άνω των 55 ετών.

Η Μαρία Θεοδωρίδου διευκρίνισε ότι και τα 3 εμβόλια - Pfizer, Moderna, AstraZeneca- είναι αποτελεσματικά και στην βρετανική μετάλλαξη. Οσον αφορά στο μονοδοσικό εμβόλιο της Johnon & Johnson είναι αποτελεσματικό 86% στην πρόληψη της νόσου και 100% στην πρόληψη θανάτων.

Σημείωσε ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιμήκυνσης του χρόνου ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη δόση των εμβολίων.

Γιατί πρέπει να τηρούν τα μέτρα όσοι έχουν εμβολιαστεί

Ο εμβολιασμένος μπορεί, σε περιβάλλον με υψηλό ιικό φορτίο να μολυνθεί με κορονοϊό και να συντελέσει στη μετάδοση του ιού. "Ο ιός παραμονεύει»"προειδοποίησε χαρακτηριστικά, ενώ στο ερώτημα για πόσο διαρκεί η ανοσία, τόνισε ότι αυτή είναι μία απάντηση που αναμένουν όλοι: "Το πόσο διαρκεί η ανοσία θα είναι μία πολύ σημαντική γνώση όταν θα την έχουμε. Όσοι έχουν εμβολιαστεί μπορεί να νοσήσουν με κορονοϊό, μετά την πρώτη ή ακόμα και μετά τη δεύτερη δόση, κάτι που δεν μειώνει την αξία του εμβολίου είναι οι περιπτώσεις που ο εμβολιασμός έγινε πριν ολοκληρωθεί η ανοσιακή αντίδραση από τον εμβολιαζόμενο. Ως εκ τούτου, συνέστησε "εμβολιασμο, πειθαρχία και αισιοδοξία"

Πότε θα χτιστεί τείχος ανοσίας στην Ελλάδα

Εκτίμησε πως θα εχουμε ένα ξεχωριστό τείχος ανοσίας στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του έτους και περί το καλοκαίρι: "Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εμβολιασμών και τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων, πλην των ομάδων που έχουν την ευαλωτότητα λόγω ηλικίας αναμένεται ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας γύρω στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του έτους, γύρω στο καλοκαίρι, εφόσον όλα διεξαχθούν ομαλά", υπογράμμισε η κ, Θεοδωρίδου.