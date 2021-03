Κοινωνία

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

Έντονη ήταν η αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έξω από την Βουλή ήταν και οι Αύρες της Αστυνομίας.

Στο Σύνταγμα είναι πραγματοποιήθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, ενώ λίγο νωρίτερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας απέρριψε την αίτηση του για αναβολή έκτισης της ποινής του.

Έντονη ήταν η αστυνομική παρουσία και στους γύρω δρόμους, με δυνάμεις της Δράση και ΔΙΑΣ να περιπολούν, ενώ στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής βρίσκονταν και οι Αύρες της Αστυνομίας.

Κλειστοί με εντολή της ΕΛΑΣ έμειναν για ώρα και πέντε σταθμοί του μετρό.

Παρόντες ήταν, δικηγόροι, φοιτητικοί σύλλογοι, καλλιτέχνες και αλληλέγγυοι πολίτες, οι οποίοι με πανό και συνθήματα ζητούν να υλοποιηθεί το αίτημα του κρατούμενου που έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει:

"Την 18.00 ώρα σήμερα (Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021), με πρωτοβουλία της "συνέλευσης αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα" και διαφόρων οργανώσεων και συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (1.500) περίπου ατόμων, στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο επί 50΄λεπτά της ώρας και στη συνέχεια πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στην Πλατεία Ομονοίας, όπου η συγκέντρωση -πορεία ολοκληρώθηκε ομαλά την 19.30 ώρα.

Στο διάστημα της συγκέντρωσης και της πορείας, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις Λεωφόρους Βασ. Αμαλίας και τμήμα της Βασ. Σοφίας και στην οδό Πανεπιστημίου".