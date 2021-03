Πολιτική

Σε Αίγυπτο και Κύπρο ο Νίκος Δένδιας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα του ταξιδιού του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Στην Αίγυπτο και την Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας, κατά την παραμονή του στο Κάιρο, θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, καθώς επίσης και με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη.