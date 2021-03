Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Τον Μάιο θα είμαστε άλλη χώρα

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής στον ΑΝΤ1 για την επιστροφή στην κανονικότητα, το Πάσχα και εκείνους που δεν εμβολιάζονται.

«Περνάμε τη χειρότερη φάση και στην Αθήνα είναι άσχημη η κατάσταση», επεσήμανε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 και εξέφρασε την ελπίδα ότι, «αυτήν τη φορά θα ξαναμπούμε σε κανονικότητα , με μεγαλύτερη προσοχή».

Ο καθηγητής εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος με τη χρονική ισχύ του τρίωρου για ψώνια, αφού όπως είπε κάτι τέτοιο δημιουργεί συνθήκες συνωστισμού και πρότεινε στις μεγάλες πόλεις να ανοίξουν πρώτα τα μικρά μαγαζιά.

Όσο αφορά στον εμβολιασμό του πληθυσμού είπε πως, μεγάλο μέρος των δόσεων που ήταν για το 1ο τρίμηνο, περίοδος κατά την οποία ούτως ή άλλως θα λαμβάναμε περισσότερες δόσεις, συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα.

«Θα κάνουμε καλύτερο Πάσχα, καλύτερο από πέρυσι», εκτίμησε ο καθηγητής.

Παρατήρησε πάντως πως, «το 40% των πολιτών άνω των 80 δεν έχουν πάει να κάνουν το εμβόλιο, παρά το ότι έχουν τη δυνατότητα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό.

Την ίδια ώρα, πάντως, «σε κάποια νοσοκομεία ακόμα και το 30% των υγειονομικών αρνείται τον εμβολιασμό».

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κ.Ματθαιόπουλος, είπε πως οι διακομιδές ανά 24ώρο έχουν φτάσει στις 180- 200 από τις 100-120 που ήταν μέχρι τώρα.

«Η κατάσταση είναι ακόμα είναι διαχειρίσιμη, αλλά οριακή», είπε σχετικά, με τον Θ.Βασιλακόπουλο να διευκρινίζει ότι «ακόμα κι αν είχαμε κλίνες, δεν θα είχαμε προσωπικό ΜΕΘ».

«Το Μάιο θα μιλάμε για μια άλλη χώρα», κατέληξε με βεβαιότητα ο καθηγητής.