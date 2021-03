Κοινωνία

Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδος για Νέα Σμύρνη: Άμεσα σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί

Δίωξη για την υπόθεση ζητούν οι σύλλογοι των δικηγόρων της χώρας.

Την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση των γεγονότων που εκτιλύχθηκαν και καταγράφηκαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης την περασμένη Κυριακή ζητεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μέσω ανακοίνωσής της, η οποία καταλήγει στο ότι, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε διαθεσιμότητα, «ως ελάχιστη ένδειξη της μηδενικής ανοχής της Πολιτείας σε τέτοιου είδους φαινόμενα και της πρόληψης παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες διαδοχικών φαινομένων αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας εις βάρος δικηγόρου και πολιτών. Η συμπεριφορά αυτή των αστυνομικών οργάνων, καθ’ υπέρβαση των νόμιμων καθηκόντων τους, προσβάλει το δημοκρατικό φρόνιμα του λαού μας, αντίκειται στο θεσμικό ρόλο της αστυνομικής δύναμης και αποστέλλει λανθασμένο μήνυμα στην ελληνική κοινωνία για αυτόν και απάδει του Κράτους Δικαίου και της δημοκρατικής λειτουργίας μίας ευνομούμενης ευρωπαϊκής πολιτείας.

Άμεσα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, εκφράζοντας την θέση του δικηγορικού σώματος, με αναφορά του προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και τον αρμόδιο Υπουργό, ζήτησε την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση των σχετικών ευθυνών σε όσους ανήκουν. Ήδη, κατόπιν αυτών, διατάχθηκε αρμοδίως ποινική προκαταρκτική έρευνα και διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Ο σεβασμός και η προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και των συνταγματικών ελευθεριών αλλά και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Η απρόκλητη συμπεριφορά του αστυνομικού οργάνου προς την απούσα μητέρα συναδέλφου, συνταξιούχο δικηγόρο, είναι αδιανόητη και με έντονη κοινωνική απαξία.

Η Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω γεγονότα, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύονται από οπτικοακουστικά μέσα, ζητά την άμεση θέση σε διαθεσιμότητα όλων των εμπλεκομένων αστυνομικών οργάνων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ΠΔ 120/2008, ως ελάχιστη ένδειξη της μηδενικής ανοχής της Πολιτείας σε τέτοιου είδους φαινόμενα και της πρόληψης παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον».