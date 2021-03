Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: παύθηκαν υπάλληλοι για το πάρτι στην HELEXPO

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για την απομάκρυνση των υπαλλήλων που έκαναν «κορονοπάρτι».

Αναφορικά με περιστατικό συνωστισμού προσώπων σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου της HELEXPO στο Μαρούσι, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας γνωστοποιεί τα εξής:

«Ο συγκεκριμένος εξωτερικός χώρος δεν ανήκει στους παραχωρηθέντες στον ΕΟΔΥ χώρους του κτιρίου της HELEXPO.

Κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του περιστατικού συνωστισμού, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ που εργάζονται σε χώρους του κτιρίου της HELEXPO, είχαν ολοκληρώσει το συμβατικό τους ωράριο και αποχωρήσει από τους χώρους εργασίας τους.

Από εικόνες που έχουν τεθεί υπόψιν της Διοίκησης του ΕΟΔΥ σε σχέση με το περιστατικό, προέκυψε ότι, μεταξύ των προσώπων που απεικονίζονται σε αυτές, εμφανίζονται και τέσσερα πρόσωπα που ανήκουν στο δυναμικό των συμβασιούχων του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα 3 οδηγοί και μία επαγγελματίας Υγείας που εργάζονται στις ΚΟΜΥ. Τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη παυθεί από κάθε συμβατική αρμοδιότητα και επιχειρησιακή τους υποχρέωση έναντι του ΕΟΔΥ, ενώ εκκρεμούν σχετικώς περαιτέρω νομικές ενέργειες εκ μέρους του Οργανισμού».

Για το ίδιο περιστατικό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς είχε μέσω ανάρτησής του ότι, οι εργαζόμενοι που έκαναν πάρτι δεν ήταν της Πολιτικής Προστασίας

Ουδεμία σχέση με την Πολιτικη Προστασια εχουν οι απαραδεκτοι που μαζεύτηκαν την Τσικνοπεμπτη σε χώρο της πρώην Helexpo. Η απάντηση μας:https://t.co/Tp0i9lWqp3 pic.twitter.com/P3a7iVdIyX — Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) March 8, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: απομπομπή του Αρκουμανέα

«Χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για να επιβεβαιωθεί πως οι ‘άλλες υπηρεσίες’ που ‘κάρφωσε’ ο κ. Χαρδαλιάς για το κορωνοπάρτι την Τσικνοπέμπτη ήταν ο ΕΟΔΥ του κ. Αρκουμανέα.

Οι κόντρες τους δεν μας ενδιαφέρουν, ας τις λύσουν μεταξύ τους.

Ωστόσο το γεγονός ότι ο κ. Χαρδαλιάς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο κτίριο του υπουργείου του και οι υπηρεσίες του κ. Αρκουμανέα, υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον εμβολιασμό, κάνουν κορονοπάρτι στο εμβολιαστικό κέντρο που συγκεντρώνονται χιλιάδες ηλικιωμένοι καθημερινά, δεν το λες και σοβαρή και υπεύθυνη στάση.

Περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να αποπέμψει τον κ. Αρκουμανέα που κρύβεται από προχθές. Εκτός εάν δεν τολμά, γιατί ο ίδιος έχει δώσει το knowhow στους υφισταμένους του από την Ικαρία. Ευθύνη εξάλλου έχουν μόνο οι πολίτες που πηγαίνουν μία βόλτα στην πλατεία και καταλήγουν να τρώνε ξύλο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.