Life

Ποιο τραγούδι είναι για έναν χρόνο στο top 10 του Hot 100 Chart του Billboard

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα τραγούδι - σύμβολο, που έχει "σπάσει" το φράγμα 52 εβδομάδων στην κορυφαία δεκάδα.

O Weeknd μόλις πρόσθεσε ένα ακόμη επίτευγμα - ρεκόρ στη λίστα των κατορθωμάτων του.

Η επιτυχία "Blinding Lights" του Καναδού σούπερ σταρ έγινε το πρώτο τραγούδι που πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο στα 10 κορυφαία στο Hot 100 Chart του Billboard.

Το "Blinding Lights" ήταν ένα από τα τραγούδια σύμβολα του 2020, αφού έγινε viral στο TikTok.

Η επιτυχία «Circles» του Αμερικανού ράπερ Post Malone ήταν το τραγούδι που κατείχε μέχρι τώρα το ρεκόρ, με 39 εβδομάδες στα 10 πρώτα του συγκεκριμένου chart.

Ωστόσο πλέον το τραγούδι του Weeknd έχει συμπληρώσει 52 εβδομάδες στα πρώτα δέκα του Billboard Hot 100 chart.

Ο γεννημένος στο Τορόντο τραγουδιστής, ο οποίος τραγούδησε φέτος τον Φεβρουάριο στο ημίχρονο του Super Bowl ζει όπως φαίνεται μία αξέχαστη χρονιά.

Μάλιστα ο δήμαρχος του Τορόντο, Τζον Τόρι ανακήρυξε την 7η Φεβρουαρίου, «Ημέρα του Weeknd» καθώς ήταν η πρώτη φορά που Καναδός καλλιτέχνης ήταν ο βασικός τραγουδιστής σε ένα από τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ήταν επίσης η τρίτη φορά που Καναδός τραγούδησε στο ημίχρονο του Super Bowl.

Παρά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία του άλμπουμ «After Hours» και του τραγουδιού «Blinding Lights» δεν είναι υποψήφια σε καμία κατηγορία για Grammy 2021.