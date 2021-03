Πολιτισμός

Πέθανε ο Θεόφιλος Βανδώρος

Σοκ προκάλεσε η είδηση του ξαφνικού θανάτου του.

"Έφυγε" ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 60 ετών, ο δημοφιλής ηθοποιός, Θεόφιλος Βανδώρος.

O Θεόφιλος Βανδώρος, ήταν γιος του επίσης γνωστού ηθοποιού Νίκου Βανδώρου και έγινε γνωστός στο κοινό από τη σειρά του ΑΝΤ1 "Τμήμα Ηθών", αλλά και από τη συμμετοχή του στη "Λάμψη".

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, καθώς και Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στο DEREE College.

Επί μία δεκαετία έζησε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στην υποκριτική κάνοντας και τις πρώτες του δουλειές μαζί με τον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον Αντρέα Βουτσινά.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων και οι Γ. Κορδέλλας, Μ. Μανουσάκης, κ.ά.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στο ελληνικό θέατρο παίζοντας αρχαίο δράμα, κλασικά αλλά και σύγχρονα έργα, μεταξύ των οποίων «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή, «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη, «Αντιγόνη» του Ανούιγ, «Ματωμένος Γάμος« του Λόρκα κ.ά.