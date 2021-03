Οικονομία

Ο Ερντογάν “βάζει χέρι” στον χρυσό που έχουν τα κοσμηματοπωλεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να συγκεντρώσει δεκάδες τόνους χρυσού στα θησαυροφυλάκια της, για να… τονώσει την οικονομία.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Με ταμεία που έχουν “στεγνώσει” είναι αντιμέτωπος ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσφεύγει σε οθωμανικές μεθόδους - που άλλωστε εκτιμά ιδιαίτερα - για να γεμίσει τον κρατικό κορβανά.

Εξέδωσε λοιπόν νόμο-“χαράτσι”, με τον οποίο προβλέπει πως κάθε κοσμηματοπώλης στην Τουρκία, οφείλει να καταθέσει μισό κιλό χρυσού στις κρατικές τράπεζες. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 23.500 ευρώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sozcu. Η απόφαση έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις με απλούς πολίτες που βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται.

Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εμπορίου δεν είναι βέβαια προαιρετική, καθώς όποιος κοσμηματοπώλης δεν πειθαρχήσει και δεν καταθέσει την ποσότητα αυτή στην τράπεζα, δεν θα μπορεί να φτιάξει κοσμήματα. Οι εγγυητικοί λογαριασμοί που δημιουργούνται θα είναι “κλειστοί” και κανείς από τους ιδιοκτήτες κοσμηματοπωλείου στην Τουρκία δεν θα μπορεί να αποσύρει τον χρυσό από την τράπεζα. Ωστόσο, θα μπορεί να πάρει τους τόκους της χρυσής αυτής κατάθεσης.

Στην Τουρκία δραστηριοποιούνται περισσότερα από 40.000 κοσμηματοπωλεία, πράγμα που σημαίνει πως η κυβέρνηση Ερντογάν φιλοδοξεί να συγκεντρώσει στα ταμεία των τραπεζών της… 20 τόνους χρυσού.