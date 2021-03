Πολιτισμός

25η Μαρτίου: Επίσκεψη του Πρίγκιπα Καρόλου στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς Μακρόν και Πούτιν, αλλά με Κάρολο και Καμίλα θα εορτασθεί η 25η Μαρτίου.

Μετά την ακύρωση από τον Γάλλο Πρόεδρο, ανακοινώθηκε ότι ο Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης θα επισκεφθούν την Αθήνα στις 24 και 25 Μαρτίου, έπειτα από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

«Ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης θα επισκεφθούν την Αθήνα στις 24 και 25 Μαρτίου, έπειτα από πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.