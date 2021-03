Πολιτική

Μητσοτάκης: έρχεται άλμα δεκαετίας στον τομέα της ανάπτυξης

Ο στόχος της κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς, η ημερομηνία εκλογών και τα "πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μήνυμα αισιοδοξίας στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, τονίζει ότι μετά τον κάβο της πανδημίας - τον οποίο χαρακτηρίζει "τελευταίο κάβο της περιπέτειας"- η χώρα θα κάνει άλμα δεκαετίας στον τομέα της ανάπτυξης.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, καθώς στόχος του είναι η κυβέρνηση να κριθεί για τη συνολική πολιτική της, και για τα συγκεκριμένα "παραδοτέα" που αφορούν την ανάταξη της χώρας.

Ο πρωθυπουργός κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι "προτιμά το δρόμο από το νόμο" ενώ για το θέμα του καταδικασθέντος τρομοκράτη τονίζει ότι "η δημοκρατία δεν υποχώρησε στον εκβιασμό του Κουφοντίνα".

Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι βασικός στόχος παραμένει μέχρι τα τέλη Απριλίου να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών και οι πάσχοντες από κάποιο βαρύ νόσημα, και εκφράζει την αισιοδοξία του ότι "φτάνουμε στο τέλος του πολέμου με τον κορονοϊό και στο τέλος θα βγούμε νικητές". Εκτιμά ότι "παρά τις δυσκολίες η χώρα τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από άλλες χώρες" και προσθέτει ότι "εάν η Ελλάδα είχε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκους, σήμερα θα θρηνούσαμε τα διπλάσια θύματα".

Ο πρωθυπουργός υπερασπίζεται τις πολιτικές επιλογές του στο θέμα της επίταξης του ιδιωτικού ιατρικού τομέα, λέγοντας οτι "εάν είχαμε σπεύσει να κάνουμε αυτό που ζητούσε η αντιπολίτευση από τον περασμένο Απρίλιο, θα είχαμε κάνει επιτάξεις χωρίς να τις χρειαζόμασταν τότε, ξοδεύοντας δεκάδες εκατομμύρια. Όμως τώρα που απαιτείται η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, προχωράμε σε πρώτη φάση σε συνεργασία μαζί του".

Ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι η στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας στηρίζεται σε δυο πυλώνες: Πρώτον, στην περαιτέρω ενίσχυση του Συστήματος Υγείας με την αντιμετώπισης της διασποράς και αυξημένα τεστ, και δεύτερον στη μερική αποσυμπίεση "με μέτρα που θα δίνουν στους πολίτες μια ανάσα ελευθερίας". Προαναγγέλλει επίσης ρυθμίσεις για σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου ως πρώτο βήμα απελευθέρωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ακόμη, ότι ο ίδιος επιδίωξε ήπιο πολιτικό κλίμα κάνοντας και αυτοκριτική, αλλά -όπως σημειώνει - "στη χώρα μας η πανδημία και ο κορονοιός εργαλειοποιήθηκαν, ταυτίστηκαν με την κυβέρνηση, αντί να είναι αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται, μια πρωτοφανής υγειονομική κρίση που χτυπάει όλο τον κόσμο". Κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι "εντάσσει τον covid στην ατζέντα της κομματικής μάχης" και τον Αλ. Τσίπρα ότι ακολούθησε ένα "υγειονομικό και κοινωνικό σαμποτάζ".

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισημαίνει ότι η κυβέρνηση κατάφερε να τις μετατρέψει σε ευρωτουρκικές, και τονίζει ότι στο προσφυγικό η Ελλάδα επέτρεψε στην Ευρώπη να διαπραγματεύεται με την Τουρκία από θέση ισχύος, κρατώντας τα σύνορά της στον Έβρο πριν από ένα χρόνο.