Τεχνολογία - Επιστήμη

25η Μαρτίου: Doodle της Google για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη χώρα μας και την επέτειό της τιμά η Google με ένα ειδικό επετειακό doodle.

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, η οποία γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Τη χώρα μας και την επέτειό της τιμά και η Google με ένα ειδικό επετειακό doodle.

Στο doodle σε κεντρικό πλάνο βρίσκεται η ελληνική σημαία που κυμαρίζει γύρω από τις δάφνες, ενώ από κάτω υπάρχει ο αριθμός 200 παραπέμποντας στα χρόνια που έχουν περάσει από την Επανάσταση του 1821.