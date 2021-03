Κοινωνία

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Υπουργείο Παιδείας

Δόθηκε εντολή για εκκένωση του κτιρίου. Πόσο χρονικό περιθώριο έδωσε ο άγνωστος που τηλεφώνησε.

Συναγερμός σήμανε μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, στο Υπουργείο Παιδείας.

Άγνωστος τηλεφώνησε στην ιστοσελίδα zoogla.gr και υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Το τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις 11 και το χρονικό περιθώριο που δόθηκε ήταν περίπου μία ώρα.

Αμέσως δόθηκε εντολή για την εκκένωση του κτιρίου, ενώ ειδοποιήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.