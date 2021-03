Οικονομία

“Πράσινο φως” για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κλειδί" για τον τουρισμό της χώρα μας οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ευχάριστα νέα από τη βρετανική αγορά.

Ανοίγει ο δρόμος στην Ελλάδα για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν από τη βρετανική αγορά, μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί την ουσία της εκδήλωσης του 1ου Virtual Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ολοκλήρωσε τις εργασίες του το απόγευμα της Τετάρτης 24 Μαρτίου.

Στην εκδήλωση διενεργήθηκαν 684 ραντεβού (B2B συναντήσεις) και συμμετείχαν 117 τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι, καθώς και 37 εταιρείες, Βρετανοί εισαγωγείς και χονδρέμποροι του κλάδου των τροφίμων και των ποτών.

Το εν λόγω workshop της Tourism Media & Events, αποτελεί συνέχεια αυτού της Γερμανίας και ειρήσθω εν παρόδω ακολουθούν για το 2021, οι εκδηλώσεις της Γαλλίας (13-15 Απρίλίου) και της Δανίας (19-20 Απριλίου), που αφορούν τους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού και της γαστρονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο των εκδηλώσεων της Tourism Media & Events ολοκληρώνεται με δυο workshops για τον τουρισμό πολυτελείας και την γαστρονομία στη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον προσεχή Μάιο.