Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ώρα της Γης”: κτήρια και μνημεία βυθίστηκαν στο σκοτάδι (εικόνες)

Εμβληματικά ακίνητα σε όλο τον κόσμο έκλεισαν συμμετείχαν στην παγκόσμια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Πόλεις σε όλο τον κόσμο έκλεισαν τα φώτα για μια ώρα χθες Σάββατο συμμετέχοντας στην «Ώρα της Γης», την ετήσια παγκόσμια πρωτοβουλία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για την προστασία της φύσης και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Αφετηρία είχαν ουρανοξύστες σε ασιατικές μητροπόλεις, από τη Σιγκαπούρη έως το Χονγκ Κονγκ, που έσβησαν τα φώτα τους στις 20:30 τοπική ώρα, καθώς και αξιοθέατα όπως η Όπερα του Σίδνεϊ.

Το Κολοσσαίο στη Ρώμη, η Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα, η Πύλη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο, τα Ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, οι γιγαντοοθόνες της Πλατείας Πικαντίλι στο Λονδίνο, ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι βυθίστηκαν διαδοχικά στο σκοτάδι. Η διάσημη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη και τα Ανάκτορα Σενμπρούν στη Βιέννη ήταν επίσης μεταξύ των πολλών τοποθεσιών, μνημείων και κτιρίων που έσβησαν τα φώτα από τις 20:30 και τις 21:30, τοπικές ώρες.

Η ετήσια κινητοποίηση, που διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, έχει ως στόχο να ζητήσει δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή και για την προστασία του περιβάλλοντος. Φέτος, οι διοργανωτές θέλησαν να τονίσουν τη σύνδεση μεταξύ της καταστροφής της φύσης και της αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης ασθενειών όπως η Covid-19.

«Είτε πρόκειται για την μείωση του αριθμού των επικονιαστών, την πτώση του αριθμού ψαριών σε ωκεανούς και ποτάμια, την εξαφάνιση δασών ή τη γενικότερη απώλεια της βιοποικιλότητας, τα στοιχεία πληθαίνουν ότι η φύση βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση», δήλωσε ο Μάρκο Λαμπερτίνι, γενικός διευθυντής του WWF, που διοργανώνει την «Ώρα της Γης» από το 2007. «Η προστασία της φύσης είναι ηθική μας ευθύνη, αλλά η απώλεια της αυξάνει επίσης την ευαλωτότητά μας σε πανδημίες, επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και απειλεί την επισιτιστική μας ασφάλεια», πρόσθεσε.













Στη Σιγκαπούρη, άνθρωποι παρακολούθησαν από την προκυμαία τα φώτα στους ουρανοξύστες να σβήνουν. Η «Ώρα της Γης» είναι «κάτι περισσότερο από μια απλή εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μάλλον ένας τρόπος να θυμόμαστε τις επιπτώσεις των ενεργειών μας στο περιβάλλον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρκατορείο ο 18χρονος Ίαν Ταν. Αλλά «μια ώρα δεν αρκεί», είπε.

Στο Χονγκ Κονγκ, ουρανοξύστες βυθίστηκαν στο σκοτάδι, όπως και η ιστορική πύλη Νάμντεμουν στη Σεούλ. Στην Ταϊλάνδη, στο δημοφιλές εμπορικό κέντρο CentralWorld της Μπανγκόκ ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση και στις 20:30 τα φώτα στις βιτρίνες έσβησαν για μια ώρα. Μετά την Ασία και την Ευρώπη, θα είναι η σειρά του Empire State Building στην Νέα Υόρκη, του Οβελίσκου στο Μπουένος Άιρες και του Μουσείου του Αύριο στο Ρίο ντε Ζανέιρο, να σβήσουν για λίγο τα φώτα τους, συμμετέχοντας στην φετινή εκδήλωση.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ελλάδα, εμβληματικά κτήρια της οποίας βυθίστηκαν στο σκοτάδι για μία ώρα.