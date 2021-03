Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης στον ΑΝΤ1: Κατά τόπους άρση lockdown, με εγρήγορση (βίντεο)

Τι λέει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας για το self test, τον εμβολιασμό και τη συμβολή των νέων στη διασπορά του κορονοϊού.

«Όπου το επιτρέπει η επιδημιολογική εικόνα, θα πρέπει να ανοίξουμε, αλλά με εγρήγορση», είπε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, αναφερόμενος στη σταδιακή άρση του lockdown.

Τόνισε, όμως, ότι στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο ποιες δραστηριότητες θα ανοίξουν.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, θα πρέπει να είναι το λιανεμπόριο και μετά το άνοιγμα των σχολείων.

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας επεσήμανε πως οι νεαρές ηλικίες συμβάλλουν σε ένα ποσοστό 30-35 στη μεταδοτικότητα του κορονοϊού.

Δεν απέκλεισε την πιθανότητα επανάληψης του εμβολιασμού σε ετήσια βάση, ενώ συμπλήρωσε πως δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποιο βαθμό μεταδίδουν τον ιό οι εμβολιασμένοι.

Τέλος εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση των self tests, των οποίων η αξιοπιστία – όπως είπε – κυμαίνεται γύρω στο 60%-70%.