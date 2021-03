Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid Test: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα κρούσματα τη Δευτέρα

Περισσότεροι από 12.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 91 μαζικές δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 91 μαζικές δειγματοληψίες σε 48 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 12.357 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 348 κρούσματα (2,81%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών

Πραγματοποιήθηκαν 549 rapid test και προέκυψαν 41 θετικά (7,46%). Αφορούν σε 17 άνδρες και 24 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης

Πραγματοποιήθηκαν 339 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,65%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (6,53%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,62%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 657 rapid test και προέκυψαν 32 θετικά (4,87%). Αφορούν σε 18 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 567 rapid test και προέκυψαν 32 θετικά (5,64%). Αφορούν σε 17 άνδρες και 15 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης

Πραγματοποιήθηκαν 231 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,03%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού

Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,15%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά

Πραγματοποιήθηκαν 286 rapid test και προέκυψαν 26 θετικά (9,09%). Αφορούν σε 14 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη

Πραγματοποιήθηκαν 312 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,70%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (9,24%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Λαγκαδά

Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,27%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Χώρα

Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,10%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Λίμνες

Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη

Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,84%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Βουδ, Πάτρα

Πραγματοποιήθηκαν 236 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,11%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Λεύκτρα, Δήμος Θήβας

Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε γυναίκα 64 ετών.

ΠΕ Γρεβενών: Κεντρική Πλατεία Τρικοκκίας

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών: Κεντρική Πλατεία Κατακάλη

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Κουδουνιών

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Καστανιές

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης

Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ψαχνά

Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (13,75%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,93%). Αφορά σε κορίτσι 11 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Δημαρχείο Τραγανού

Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,76%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Δημαρχείο Λεχαινών

Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,64%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Νέα Καρβάλη

Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Ζυγός

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (6,89%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Νέα Πέραμος

Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,39%). Αφορά σε άνδρα 43 ετών.

ΠΕ Καλύμνου: Λειψοί

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Πλατεία Πλατάνου, Λέρος

Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Πλατεία Ξυνονερίου

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Πλατεία Καλλιθήρου

Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,51%). Αφορά σε άνδρα 65 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 322 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,86%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Πλατεία Ρούσου

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Πλατεία Κρύας Βρύσης

Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,87%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό

Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,40%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Τοιχίο

Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (10,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο

Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,01%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Κεφαλληνίας: Αργοστόλι

Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Σέρβια Κοζάνης

Πραγματοποιήθηκαν 124 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (6,45%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Καισάρεια Κοζάνης

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Στιμάγκα

Πραγματοποιήθηκαν 286 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,79%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,08%). Αφορά σε γυναίκα 33 ετών.

ΠΕ Κω: Κως

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Καστόρι

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Φαλάνη

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,47%). Αφορά σε άνδρα 63 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Τύρναβος

Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,28%). Αφορά σε γυναίκα 51 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Αμπελόκηποι

Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,94%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Νέα Σμύρνη

Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 373 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Κεντρική Πλατεία Λευκάδας

Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Άγιος Δημήτριος

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Λιβαδοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Στεφανοβίκειο

Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,47%). Αφορά σε άνδρα 27 ετών.

ΠΕ Μαγνησίας: Βελεστίνο

Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,82%). Αφορά σε γυναίκα 44 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού

Πραγματοποιήθηκαν 278 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,72%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,95%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: ΚΤΕΛ

Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νήσων: Ύδρα

Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,51%). Αφορά σε άνδρα 50 ετών.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,00%). Αφορά σε άνδρα 23 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Δροσερού

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,96%). Αφορά σε γυναίκα 43 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Λάκκας

Πραγματοποιήθηκαν 15 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Κίτρος

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,25%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 20 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Μακρύ Γιαλός

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,44%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Αγίου Νικολάου

Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,87%). Αφορά σε άνδρα 56 ετών.

ΠΕ Σερρών: Πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά

Πραγματοποιήθηκαν 167 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος

Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: drive through Τρίκαλα

Πραγματοποιήθηκαν 150 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,67%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,13%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Στουρναραίικα

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (14,67%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 364 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,55%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαϊκή Αγορά Παγκράτι, Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,42%). Αφορά σε άνδρα 68 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Καστρί

Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Άγιος Γερμανός Πρεσπών

Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Ευπάλιο

Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Πολύγυρος

Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,56%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Μουδανιά

Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (7,43%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

Πραγματοποιήθηκαν 225 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,33%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.