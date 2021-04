Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Ανοίγουν δύο Mega εμβολιαστικά κέντρα στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε Περιστέρι και Ελληνικό τα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Το χρονοδιάγραμμα για την παραλαβή των εμβολίων.

Από σήμερα 1η Απριλίου στο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμών κατά της covid-19 εντάσσονται δύο νέα mega εμβολιαστικά κέντρα στην Αττική και ξεκινάει μία νέα φάση στη διενέργεια των εμβολιασμών με την ενεργοποίηση σχεδόν του συνόλου των εμβολιαστικών κέντρων που φτάνουν τα 1.042 και στελεχώνονται από 3.500 υγειονομικούς.

Τα δύο mega κέντρα που θα λειτουργήσουν στο Στάδιο της Ξιφασκίας στο Ελληνικό και στο Κλειστό του Περιστερίου, έρχονται να προστεθούν στα άλλα δύο που ξεκίνησαν την λειτουργία τους στις 15 Φεβρουαρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι και στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Σε πρώτο στάδιο το mega εμβολιαστικό κέντρο στο Ελληνικό θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με 48 εμβολιαστικές γραμμές, ενώ η συνολική δυναμική του θα φθάσει τις 96 γραμμές .

Στους χώρους του νέου εμβολιαστικού κέντρου στο Ελληνικό, στο Κέντρο Ξιφασκίας, ξεναγήθηκε χθες η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δίνει αυτό το πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η πανδημία συνεχίζεται, κι ο εμβολιασμός είναι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που έχουμε όλοι για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ σημαντικό, ενόψει και της πρόθεσης που εκδηλώνουν οι συμπατριώτες μας να εμβολιαστούν όσο γίνεται συντομότερα, να τους παράσχουμε αυτήν τη δυνατότητα» δήλωσε η κ.Σακελλαροπούλου.

Ο mega εμβολιαστικός σταθμός στο Περιστέρι στεγάζεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου και σε πλήρη ανάπτυξη θα λειτουργούν 96 εμβολιαστικά κέντρα που εκτείνονται στον ισόγειο χώρο του και στοιχίζονται σε τέσσερις τομείς των είκοσι τεσσάρων κυψελών.

Σήμερα με την έναρξη λειτουργίας του θα ενεργοποιηθεί τμήμα του σταθμού 24 εμβολιαστικών κέντρων με εμβολιασμούς από Δευτέρα έως και Σάββατο, 08:00 έως 20:00, με δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου.

Το νέο mega εμβολιαστικό σταθμό, στο Περιστέρι επισκέφθηκε το περασμένο Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος υπογράμμισε πως «ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι αυτός ο οποίος θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των ζωών μας» και τόνισε ότι το συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο «θα καλύψει εμβολιαστικές ανάγκες όλης της Δυτικής Αθήνας».

«Η επιχείρηση ‘'Ελευθερία'' προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε, αντέχει και θα αντέξει με τη συνδρομή των στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα συνολικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως μία οντότητα, συστρατεύει όλες τις δυνάμεις του για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτήν, εκτιμώ, την τελευταία μεγάλη έξαρση της πανδημίας έως ότου με το καλό πια να χτιστεί το τείχος ανοσίας για το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Αύριο Παρασκευή 2 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορεί να κλείνει ραντεβού για εμβολιασμό η ηλικιακή ομάδα, των 65-69. Επίσης, θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία ειδοποίησης των εκπαιδευτικών, μέσω της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών, για την αναπλήρωση αδιάθετων δόσεων εμβολίων στα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα.

Χθες, Τετάρτη 31 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκε στο emvolio.gov.gr η πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, έτσι ώστε να ενταχθούν, αν δεν είναι, στην ομάδα Α με τα υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται πολίτες από 60 έως 64 ετών, άνω των 70 ετών, πολίτες με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Χρονοδιάγραμμα παραδόσεων εμβολίων

Από την εταιρεία Pfizer περιμένουμε 1,1 εκατομμύριο δόσεις, από την εταιρεία AstraZeneca 450.000 δόσεις, από την εταιρεία Moderna 100.000 δόσεις και από την Johnson & Johnson το πλάνο των παραδόσεων των επόμενων τριών μηνών έχει ως εξής: 70.000 περίπου τον Απρίλιο, 300.000 το Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: self test με προτεραιότητα στους μαθητές

H Κομισιόν για την AstraZeneca και τις μειωμένες παραδόσεις εμβολίων

Γκάγκα για εμβόλιο AstraZeneca: Το θεωρώ ασφαλές