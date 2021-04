Κοινωνία

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σε διαφήμιση… εν αγνοία της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εταιρεία καλλυντικών διαφημίζει κρέμα στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας φωτογραφία της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, εν αγνοία της.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Σε ιστοσελίδα για τη διαφήμιση μίας αντιγυραντικής κρέμας χρησιμοποιείται, εν αγνοία της, η φωτογραφία τής εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διαφήμιση, η Ιωάννα Ροτζιώκου είναι μία απλή συνοριοφύλακας, που υπηρετεί στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και πριν από λίγο καιρό θεώρησε πλαστό ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, επειδή η ημερομηνία γέννησης τής κατόχου δεν ταίριαζε με την εμφάνισή της. Χρησιμοποιούσε το διαφημιζόμενο προϊόν και έμοιαζε πολύ νεότερη.

Η συγκεκριμένη κρέμα διαφημίζεται σε περισσότερες από επτά γλώσσες και σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούν φωτογραφίες γυναικών, που υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας ή ένοπλες δυνάμεις, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Λόγω της πανδημίας και της αύξησης των διαδικτυακών πωλήσεων, το 2020 αυξήθηκαν σε σχέση με το 19 και οι διαδικτυακές απάτες κατά 13 τοις εκατό.

Η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί με προϊόντα που παρουσιάζονται "θαυματουργά" και "πάμφθηνα".

"Σε περίπτωση, που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ότι χρησιμοποιούν εν αγνοία του τα στοιχεία ή τη φωτογραφία του για διαφημιστικούς λόγους, θα πρέπει να υποβάλει μήνυση, για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως έκανε και η εκπρόσωπος της αστυνομίας, προκειμένου να αναλάβει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος την έρευνα για την απάτη", τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα

Φονικό στη Μακρινίτσα: σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σπείρα διακινούσε επικίνδυνα αναβολικά (εικόνες)

Σχολεία - Κεραμέως: Ανοίγουν τα Λύκεια σε όλη την χώρα