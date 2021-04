Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: έρχεται αύξηση στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους

Τι είπε για τα self test. Για ποιες περιοχές έκρουσε «καμπανάκι». Τι είπε για τα αυξημένα κρούσματα σε έφηβους και την μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ.

Όπως είπε κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου «το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια είναι σημαντικά επιβαρυμένο και η μετάδοση συνεχίζεται».

«Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, οι περισσότερες μεταδόσεις γίνονται στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, δε με την επικράτηση της βρετανικής μετάλλαξης, εάν ο ιός μπει στο σπίτι, είναι πολύ πιθανό να νοσήσουν όλοι», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στην ιχνηλάτηση σε κρούσματα που αφορούν νέα άτομα, προκύπτει ότι η μετάδοση έγινε από συγχρωτισμό με τρίτα πρόσωπα, κυρίως σε εξωτερικούς χώρους».

Μίλησε ακόμη για αύξηση του μέσου όρου των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά ο ημερήσιος αριθμός των τεστ. Είπε ότι σταθερός παραμένει ο δείκτης θετικότητας από τα μέσα Μαρτίου, επί 20 ημέρες δηλαδή και ότι εμφανίζει μια μικρή μείωση.

Όπως επεσήμανε, «την επόμενη εβδομάδα είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά, πολλά περισσότερα νέα κρούσματα, λόγω των self test. Αυτός είναι ο στόχος μας, καθώς ο εντοπισμός τους θα συμβάλει στην απομόνωση των κρουσμάτων και τον περιορισμό της εξάπλωσης».

Είπε ακόμη ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κρήτη και τα νησιά του νότιου και βορείου Αιγαίου, ενώ συνολικά σήμερα 5500 ασθενείς με κορονοϊό νοσηλεύονται στην επικράτεια. Προσέθεσε ότι «φαίνεται μια σταθεροποίηση στην Αττική, όμως αυξήθηκαν οι νέες εισαγωγές σε περιοχές όπως στην κεντρική Μακεδονία».

Συμπλήρωσε ότι «η πίεση στις ΜΕΘ συνεχίζει σε όλη την επικράτεια, Συνολικά έχουμε κάλυψη 85% των διαθέσιμων κλινών Covid-19. Στην Θεσσαλονίκη ο αριθμός των διασωληνωμένων διπλασιάστηκε μέσα σε 20 ημέρες, ενώ μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε σημαντική αύξηση την επόμενη εβδομάδα».

Ανέφερε ότι γενική διαπίστωση είναι ότι καταναλωτές και εργαζόμενοι τήρησαν τα μέτρα και δεν παρατηρήθηκαν συνωστισμοί στο λιανεμπόριο και όλα δείχνουν ότι έχουμε αρχίσει να μαθαίνουμε να ζούμε με τον ιό, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς.

Όπως τόνισε, «Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνει σταδιακά και ανά βαθμίδες. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αύξηση στα κρούσματα στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, των παιδιών του Λυκείου δηλαδή, σε πολλές περιοχές όπως η Αχαΐα και τα Ιωάννινα και αυτό διότι τα παιδιά κυκλοφορούν και βρίσκονται με τους φίλους τους και ενώ μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά δεν φορούν την μάσκα τους τόσο πολύ όσο είναι με φίλους, σε σχέση με την χρήση της μάσκας όσο είναι στο σχολείο».

«Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά νοσούν χωρίς συμπτώματα, η καθολική χρήση του τεστ θα συμβάλει στην διάγνωση των κρουσμάτων έγκαιρα και πριν μεταδώσουν την νόσο στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μειώνοντας έτσι την διασπορά», υπογράμμισε η κ. Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας ότι μετά τα θετικά self test θα πρέπει να απομονώνονται τα παιδιά, ενώ σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ουδείς πρέπει να ξεχνά ότι θα πρέπει να τηρεί πιστά τα μέτρα ατομικής προστασίας.

