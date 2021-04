Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για συνεπιμέλεια: να αποσυρθεί το άκρως προβληματικό το νομοσχέδιο

Για «κίνδυνο πόλωσης της κοινωνίας», κάνει λόγο ο αρμόδιος τομεάρχης Θ. Ξανθόπουλος.

Ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για το Οικογενειακό Δίκαιο που ρυθμίζει και τα θέματα της συνεπιμέλειας, κάνει λόγο για «άκρως προβληματικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης» και ζητάει την απόσυρση του.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ξανθόπουλου:

Ολοκληρώθηκε πριν μερικές μέρες η διαβούλευση για το νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου σχετικά με τη «συνεπιμέλεια», όπως έχει επικρατήσει στον δημόσιο διάλογο. Πρόκειται για άκρως προβληματικό νομοσχέδιο. Αντί να αντιμετωπίσει θέματα και δυσλειτουργίες που τυχόν έχουν προκύψει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πολώσει την ελληνική κοινωνία. Το ν/σ αλλάζει το βασικό περιεχόμενο των ισχυουσών διατάξεων, που από «παιδοκεντρικές» καθίστανται «γονεοκεντρικές». Απαιτείται η άμεση απόσυρσή του.

Η πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής υπό τον κ. Ι. Τέντε παρέδωσε πόρισμα. Το πόρισμα αυτό οφείλει να καταθέσει η Κυβέρνηση, ώστε να αποτελέσει βάση συζήτησης και όχι να το αγνοεί ή ακόμη χειρότερα να το διαστρεβλώνει. Να διαβουλευθεί με Κοινωνικούς & Επιστημονικούς Φορείς, Κόμματα & Οργανώσεις για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα αποσκοπεί πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου προσαρμοσμένο στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

Οτιδήποτε άλλο αποτελεί συντηρητική αναδίπλωση, ξένη προς τις ανάγκες των Πολιτών και θα μάς βρει απέναντί του.

