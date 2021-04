Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Απειροελάχιστος ο κίνδυνος από τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια έκκληση έκανε στην ελληνική κυβέρνηση ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο LSE

Απειροελάχιστο χαρακτήρισε ο Ηλίας Μόσιαλος των κίνδυνο πολύ σοβαρών θρομβώσεων από τα εμβόλια της AstraZeneca και Johnson & Johnson, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως εξήγησε ο καθηγητης Πολιτικής της Υγείας στο LSE, υπό εξέταση είναι ο αδενοιός φορέας των εμβολίων αλλά έως τώρα σε 34 εκατομμύρια εμβολιασμών με AstraZeneca στην Ευρώπη παρουσιάστηκαν 220 σπάνιες θρομβώσεις ενω στις ΗΠΑ μόνον 6 περιστατικά σε 6,8 εκατομμύρια εμβολιασμους με Johnson & Johnson.

Πρόσθεσε ότι αρχικά έγινα λάθη με το χορήγηση ηπαρίνης στις σπάνιες θρομβώσεις αλλά πλέον οι γιατροί γνωρίζουν τα κατάλληλα σκευάσματα.

Τόνισε πως κατανοεί τον δισταγμό των πολιτών αλλα τους προέτρεψε να σταθμίσουν τους κινδύνους εάν δεν εμβολιαστούν.

Ο κ. Μόσιαλος αποκάλυψε ότι έχει εμβολιαστει με AstraZeneca και πως 19 Μαίου θα κάνει την δεύτερη δόση.

Τέλος, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει απο τον ΕΜΑ και τη Βρετανία τα αποτελέσματα για τις παρενέργειες απο τη δευτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, καθώς, όπως σημείωσε, όλες οι ιδιάζουσες θρομβώσεις εμφανίστηκαν μετα την πρώτη δόση.





Ειδήσεις σήμερα

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Self Test: προσωρινός ΑΜΚΑ για τη διάθεσή τους - η διαδικασία

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι, αύξηση διασωληνωμένων, 3089 νέα κρούσματα την Τετάρτη