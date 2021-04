Πολιτική

Κεραμέως για self test στον ΑΝΤ1: τι ισχύει για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπουργός Παιδείας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», έδωσε απαντήσεις για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το άνοιγμα των φροντιστηρίων και τα μαθήματα στα Πανεπιστήμια.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», επανέλαβε ότι στις 10 Μαΐου θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα δια ζώσης, σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια. Για όλους τους μαθητές θα είναι υποχρεωτικά τα self test και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία πριν από το άνοιγμα των σχολείων.

Στη συνέχεια η κυρία Κεραμέως έδωσε τον «οδικό χάρτη» για τη συνέχεια της σχολικής χρονιάς:

σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά η σχολική χρονιά θα παραταθεί και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου

Τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια θα τελειώσουν κανονικά στις 11 Ιουνίου

οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 14 και 15 Ιουνίου, στα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ αντίστοιχα

Στις 15 Μαΐου θα ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων, ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Δεν θα γίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Ερωτηθείς η κυρία Κεραμέως αν η επόμενη σχολική χρονιά θα ξεκινήσει νωρίτερα, είπε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις.

Σε ότι αφορά τα Πανεπιστήμια, είπε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 20 Μαΐου, ενώ το Εαρινό Εξάμηνο θα συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση. Σε ότι αφορά τις Πρακτικές των φοιτητών, είπε ότι αναμένεται το «πράσινο φως» από την Επιτροπή των Ειδικών.

Σε ότι αφορά τα φροντιστήρια, η κυρία Κεραμέως είπε ότι και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή των Ειδικών, η οποία όμως δεν έχει εισηγηθεί θετικά ακόμη.

Σε ότι αφορά τις εξετάσεις για πτυχία ξένων γλωσσών, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι πλέον επιτρέπονται και θα γίνονται δια ζώσης. Αντίθετα, στα ΙΕΚ τα μαθήματα συνεχίζονται εξ αποστάσεως.

Για τα voucher για αγορά tablet και laptop, είπε ότι έχουν εγκριθεί περίπου 370.000 αιτήσεις και ήδη δεκάδες χιλιάδες τα έχουν προμηθευτεί.

Τέλος και ερωτηθείς για το ποσοστό των εκπαιδευτικών που εξέφρασαν το ενδιαφέρον να εμβολιαστούν, είπε ότι ακόμη δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής που η διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα, έχει εμβολιαστεί το 58%.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ινδία: νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Δερμιτζάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ανοσία στην Ελλάδα (βίντεο)

“The 2Night Show” - Ιωάννα Μπέλλα: το Ντουμπάι, η επιστροφή και η συγγένεια με Λεκάκη και Καραμίχο (βίντεο)