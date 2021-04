Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Λιγκ Καπ

Ο τίτλος, που πανηγυρίστηκε στο «Γουέμπλεϊ» ενώπιον 8.000 θεατών, ήταν συνολικά ο όγδοος στην Ιστορία των «πολιτών».

Ο εφετινός τελικός του Λιγκ Καπ Αγγλίας ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Μάντσεστερ Σίτι, που όμως κατάφερε να αξιοποιήσει μόνο μία από τις πολλές ευκαιρίες απέναντι στην Τότεναμ και να σηκώσει το Κύπελλο, χάρις στην κεφαλιά του Αϊμαρίκ Λαπόρτ στο 82ο λεπτό.

Ο τίτλος, που πανηγυρίστηκε στο «Γουέμπλεϊ» ενώπιον 8.000 θεατών, ήταν ο τέταρτος συνεχής για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και συνολικά όγδοος στην Ιστορία των «πολιτών».

Η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε έτσι τη Λίβερπουλ στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, ενώ για την Τότεναμ δεν ήταν παρτά άλλη μια χαμένη ευκαιρία για έναν τίτλο, μετά από το 2008.

