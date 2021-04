Κόσμος

Τουρκία: εκατοντάδες συλλήψεις “γκιουλενιστών”

Εισαγγελείς διέταξαν τις μαζικές συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 532 υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 459 εν ενεργεία στρατιωτικοί, σε μια επιχείρηση με στόχο πρόσωπα που φέρεται ότι συνδέονται με τον μουσουλμάνο ιερωμένο Φετουλάχ Γκιουλέν, για τον οποίο η Άγκυρα υποστηρίζει πως βρισκόταν πίσω από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

532 FETO terror suspects sought across Turkey https://t.co/T6r7W4zFK0 pic.twitter.com/NUGkYQVPRA — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) April 26, 2021

Η έρευνα διεξήχθη σε 62 επαρχίες στο πλαίσιο της καταστολής του δικτύου του ιεροκήρυκα Γκιουλέν. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί κατά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016. Ο Γκιουλέν αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη.

Εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη διέταξαν τη σύλληψη 258 υπόπτων, ενώ στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό που συνελήφθη περιλαμβάνονται τέσσερις συνταγματάρχες, ένας αντισυνταγματάρχης, εννέα ταγματάρχες και 24 λοχαγοί, μετέδωσε το Anadolu. Εισαγγελείς στη Σμύρνη ζήτησαν τη σύλληψη 274 προσώπων, επίσης στην πλειονότητά τους εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό.

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, περίπου 80.000 άνθρωποι προφυλακίσθηκαν εν αναμονή της δίκης τους και περίπου 150.000 δημόσιοι λειτουργοί, στρατιωτικό προσωπικό και άλλοι απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν αποπεμφθεί από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

