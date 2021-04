Life

Όσκαρ 2021: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετά διαφορετική λόγω της πανδημίας η 93η τελετή απονομής των Όσκαρ

Η λάμψη επέστρεψε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ με τη βραδιά απονομής των βραβείων να είναι αρκετά διαφορετική λόγω της πανδημίας, ένας συνδυασμός τελετής με φυσική παρουσία και προβολής βίντεο.

Μετά από αναβολή δύο μηνών η 93η τελετή απονομής των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή σε δύο ξεχωριστές τοποθεσίες στο Λος Άντζελες, στο Union Station και στο Dolby Theatre στο Hollywood & Highland Center. Για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν και από μέρη της Ευρώπης, το Παρίσι και το Λονδίνο.

Έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο με εμφανίσεις σε διαδικτυακές τελετές απονομής βραβείων οι σταρ, καλεσμένοι και υποψήφιοι επιστράτευσαν κομψότητα, φαντασία και χρώματα για να τιμήσουν το πνεύμα της βραδιάς των Όσκαρ.

Τα χρώματα που κυριάρχησαν στις δημιουργίες σχεδιαστών που επέλεξαν οι σταρ ήταν κόκκινο, λευκό και χρυσό και όσον αφορά τα σχέδια εντυπωσίασαν τα φορέματα με κοψίματα και ακάλυπτη μέση.

Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής των Όσκαρ 2021:

Λόρα Ντερν

Η ηθοποιός έφερε την αίγλη με μαύρο και άσπρο φόρεμα Oscar de la Renta και κοσμήματα Pomellato.

Ρετζίνα Κινγκ

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης εντυπωσίασε με γαλάζια δημιουργία κεντημένη με πούλιες του Nicolas Ghesquiere για τον Louis Vuitton με φουσκωτά μανίκια και τη συνδύασε με κοσμήματα Forevermark. Χρειάστηκαν 140 ώρες για να ολοκληρωθεί το φόρεμα που περιλαμβάνει 62.000 πούλιες.

Ζεντάγια

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια φόρεσε κίτρινο μεταξωτό σιφόν φόρεμα Valentino Couture και διαμαντένιο περιδέραιο Bvlgari.

Μάρκοτ Ρόμπι

Η ηθοποιός για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί επέλεξε ένα ασημί φόρεμα Chanel Couture.

Άντρα Ντέι

Η ηθοποιός εντυπωσίασε με τη χρυσή δημιουργία Vera Wang και διαμάντια Tiffany & Co.

Κάρεϊ Μάλιγκαν

Η Βρετανίδα ηθοποιός φόρεσε ένα χρυσό σύνολο αποτελούμενο από δύο κομμάτια, Valentino SS21 couture.

Χάλι Μπέρι

Η ηθοποιός φόρεσε μία δημιουργία εμπνευσμένη από παραμύθια, δημιουργία Dolce&Gabbana.