Κορονοϊός: Ο Θόδωρος Κατσανέβας στο νοσοκομείο

Ο πρώην βουλευτής είχε κάνει το εμβόλιο της Pfizer την περασμένη Τετάρτη. Τι έγραψε στο facebook.

Στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο νοσηλεύεται με κορονοϊό ο Θόδωρος Κατσανέβας.

Ο πρώην βουλευτής είχε διαγωνιστεί με κορονοϊό από την προηγούμενη Δευτέρα όπου και παρέμενε σε απομόνωση στο σπίτι του με ήπια συμπτώματα.

Μάλιστα με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook είχε γράψει πως «την Τρίτη 20/4 το πρωί 11 μμ. και 6-8 μμ. τo απόγευμα όπως κάθε Τρίτη, συμμετείχα στο τακτικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού που έχω την ευθύνη υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εισηγητή αυτή τη φορά τον διαπρεπή καθηγητή ανθρωπίνων πόρων του Πανεπιστημίου μας και φίλο Λεωνίδα Χυτήρη».

Ο ίδιος είχε κάνει το εμβόλιο της Pfizer την περασμένη Τετάρτη 14 Απριλίου, αλλά προφανώς όπως ανέφερε «μέχρι την Κυριακή 18/4 που παρουσίασα τα πρώτα συμπτώματα, με πρόλαβε ο Κορωναίος αμέσως μετά, από άγνωστη αιτία, παρ’ όλες τις προφυλάξεις που έπαιρνα. Έτσι το εμβόλιο δεν πρόφτασε να δημιουργήσει τα απαραίτητα αντισώματα, αν και ισως βοηθήσει στην ήπια αντιμετώπισή του στο τωρινό διάστημα».

«Είμαι αισιόδοξος και αυτό συνιστώ σε όλες και όλους, με την παραίνεση να κάνουν όλοι το εμβόλιο και τα τεστ. Οι όποιες ελαχιστότατα πιθανές παρενέργειες από εμβόλια, είναι ασυγκρίτως ελάχιστες σε σχέση με τους κινδύνους της μάστιγας του Covid. Και το λέω εγώ από παράδοση αντισυστημικός, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις που κρύβονται πίσω από την πανδημία, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες πλουτίζουν. Αυτό είναι το λιγότερο αναγκαίο κακό, σε μια εποχή που πολύ πλουτίζουν με μύριους όσους τρόπους και η χώρα μας υποφέρει από πολλές κυρίως οικονομικές πληγές. Εκεί, όπως και στα εθνικά θέματα και στο μεταναστευτικό, βρίσκεται το κύριο πρόβλημά μας και εκεί πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή και την εθνική μας εγρήγορση.

Πέρα από όλα αυτά, οφείλουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο και να χαμογελάμε στο μέλλον, με την ελπίδα ότι το χαμόγελο αυτό, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολλές φορές, μπορεί να επιστρέψει πίσω σε εμάς», έγραψε χαρακτηριστικά

