“Παρουσιάστε!”: οι φαντάροι σε σύγκρουση με τους διοικητές (εικόνες)

Δυνατές ερμηνείες και άφθονο γέλιο στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Ακόμη δύο σπαρταριστά επεισόδια της σειράς “Παρουσιάστε!” έρχονται τη Δευτέρα 3 Μαΐου και την Τρίτη 4 Μαΐου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 3 Μαΐου - Επεισόδιο 51

Το πολυπόθητο κονδύλι που περιμένει το 12 ΤΥΠ απ' το Υπουργείο επιτέλους έρχεται… Αλλά έρχεται μισό λόγω λάθους απογραφής… Το στρατόπεδο αναγκάζεται να κάνει οικονομίες, προς μεγάλο εκνευρισμό των φαντάρων. Απειλώντας να κάνουν απεργία πείνας, οι φαντάροι έρχονται σε σύγκρουση με τους διοικητές που προσπαθούν να τους λογικέψουν. Η λύση έρχεται με ένα μεγάλο στοίχημα: Για την επόμενη εβδομάδα, οι φαντάροι θα γίνουν διοικητές και οι διοικητές φαντάροι… Όποιος αντέξει περισσότερο, θα υπακούσει στα αιτήματα του άλλου. Στης «Μανούλας Σου...», ο Έλτον πείθει τον Φίλη να τον βοηθήσει να κερδίσει πίσω λεφτά που έχασε στον τζόγο, αλλά πέφτει και αυτός στη «δίνη» του τζόγου και αρχίζει και… «αιμορραγεί» λεφτά του μαγαζιού. Για να ρεφάρουν, αποφασίζουν να φέρουν το «μεγάλο όπλο»: την Γλυκερία. Πίσω στο στρατόπεδο, φαντάροι και διοικητές συνειδητοποιούν ότι οι εκατέρωθεν ρόλοι δεν είναι τόσο εύκολοι όσο αρχικά νόμιζαν... Και εκεί που όλοι πασχίζουν να μην φέρουν το στρατόπεδο προ κατάρρευσης, η μεγάλη καταστροφή έρχεται από εκεί που δεν το περίμεναν…

Τρίτη 4 Μαΐου - Επεισόδιο 52

Διοικητές και φαντάροι προσποιούνται ότι όλα πάνε τέλεια με την αλλαγή ρόλων και καθηκόντων, η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική: Μετά το μεθύσι τους εν ώρα σκοπιάς ως «φαντάροι», οι διοικητές πασχίζουν να συγκαλύψουν την καταστροφή των αποθεμάτων σίτισης απ' το περιβόητο πλάσμα που εισβάλλει εδώ και μέρες στο στρατόπεδο. Οι φαντάροι ως «διοικητές» προσπαθούν να βρουν λύση για τη λάθος τεράστια παραγγελία εξοπλισμού που έδωσαν και που φτάνει για 20 στρατόπεδα… Το στρατόπεδο έχει χρεωθεί με ένα υπέρογκο ποσό αλλά τουλάχιστον υπάρχουν τα χρήματα από το κονδύλι.. Κανείς όμως δεν υπολόγισε την Γλυκερία, η οποία ήδη έπαιξε όλα τα λεφτά του κονδυλίου στο στοίχημα και τα 'χασε. Το σχέδιό της να κρατήσει απασχολημένους τους διοικητές και τους φαντάρους με το δικό τους «στοίχημα» για να μην την πάρουν χαμπάρι, κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα σε όλα τα μέτωπα. Κι όταν η αλήθεια αποκαλυφτεί, οι συνέπειες θα συνταράξουν για τα καλά τη συνοχή όλου του στρατοπέδου…

