Κοινωνία

Πάσχα - διόδια: συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι αναστροφές

Όλο το 24ωρο γίνονται εντατικοί έλεγχοι στα σημεία εξόδου, εν όψει του Πάσχα. Πόσα αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια το τελευταίο 24ωρο και πόσα γύρισαν.

Οι έλεγχοι στα διόδια των εθνικών οδών και τους παραδρόμους τους, σε ΚΤΕΛ και λιμάνια συνεχίζονται και όσοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια.

«Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι όλο το 24ωρο γίνονται εντατικοί έλεγχοι στα σημεία εξόδου, εν όψει του Πάσχα. Και οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ διασταυρώνονται όλα τα έγγραφα που επιδεικνύονται στους αστυνομικούς», υπογραμμίζουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το τελευταίο 24ωρο (από τις 6:00 το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 27 Απριλίου έως την ίδια ώρα της Μεγάλης Τετάρτης 28 Απριλίου), από τα διόδια της Αθηνών - Κορίνθου, στην Ελευσίνα, εξήλθαν 13.633 οχήματα, ενώ εισήλθαν 12.423. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, ενώ οι οδηγοί 170 οχημάτων έκαναν αναστροφή και γύρισαν πίσω.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και ειδικότερα από τα διόδια Αφιδνών, το τελευταίο 24ωρο εξήλθαν 17.567 οχήματα, ενώ εισήλθαν 16.651 οχήματα. Βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις, ενώ έκαναν αναστροφή 47 οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιείται από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, φυσικά, πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίστηκε, ακόμη, ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία.