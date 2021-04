Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: υπερδιπλασιάζεται η παραγωγή για το 2022

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία επεσήμανε ότι το εμβόλιό της κατά της covid-19 μπορεί να διατηρηθεί έως και τρεις μήνες σε θερμοκρασία ψυγείου.

Η φαρμακευτική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει τις ικανότητες παραγωγής του εμβολίου της κατά της covid-19 και αναμένει να παράξει έως και 3 δισεκατομμύρια δόσεις το 2022, ποσότητα υπερδιπλάσια σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της.

Επίσης ανέφερε ότι αυξάνει τις προσδοκίες της για την παραγωγή εμβολίων το 2021 μεταξύ των 800 εκατομμυρίων και του ενός δισεκατομμυρίου δόσεων, από τα 700 εκατομμύρια.

Ο τελικός αριθμός των εμβολίων που θα παράξει η Moderna θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εμβολίων μικρότερης δόσης, για τη χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά ή για επαναληπτικά εμβόλια ήδη εμβολιασθέντων. Για τις πρώτες δόσεις εμβολίων χρειάζονται 100 μικρογραμμάρια δραστικής ουσίας, αλλά τα επαναληπτικά ίσως μόνο 50 μικρογραμμάρια.

“Βλέπουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για πρώτες δόσεις εμβολίων, το ακούμε σε όλο τον κόσμο, αλλά και για επαναληπτικές δόσεις”, δήλωσε ο Στίβεν Χογκ πρόεδρος της Moderna.

“Οπότε ανάλογα (…) με πόσες από τις παραγγελίες που θα γίνουν θα αφορούν τρίτες δόσεις (επαναληπτικά εμβόλια ) ή παιδιατρικές δόσεις 50 μικρογραμμαρίων, ενδέχεται να παράξουμε ως και 3 δισεκατομμύρια δόσεις”, πρόσθεσε.

Η Moderna είχε αρχικά ανακοινώσει ότι αναμένει να παρασκευάσει 1,4 δισεκατομμύριο δόσεις το 2022.

Παράλληλα η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία επεσήμανε ότι το εμβόλιό της κατά της covid-19 μπορεί να διατηρηθεί έως και τρεις μήνες σε θερμοκρασία ψυγείου, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη τη διανομή του σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε καταψύκτες.

“Αυτή είναι μια εξέλιξη που πραγματικά έχει σημασία για το 2022 και την Αφρική και την πρόσβαση σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος”, τόνισε ο Χογκ.

