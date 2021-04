Life

Φαίη Σκορδά: Έβαψε κόκκινα αυγά και μας έδειξε το αποτέλεσμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και, όπως προστάζει το έθιμο, βάφουμε τα πασχαλινά αυγά.

Η Φαίη Σκορδά, η οποία βρίσκεται στο σπίτι της, θέλησε να τηρήσει πιστά το πασχαλινό έθιμο και να βάψει η ίδια τα αυγά του σπιτιού. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το αποτέλεσμα με τους διαδικτυακούς της ακολούθους και έγραψε: «Καλό Πάσχα να έχουμε».

Μπορεί άλλωστε η καραντίνα και οι αλλαγές στη ζωής μας λόγω κορονοϊού να μας στερούν πολλά και το φετινό Πάσχα να είναι διαφορετικό από εκείνα των τελευταίων χρόνων, αλλά κάποια από τα έθιμά μας, μπορούμε ακόμα να τηρήσουμε!

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν rapid test ο ΕΟΔΥ τη Μεγάλη Παρασκευή

Υπόθεση Φουρθιώτη: Οι διάλογοι και οι συνεννοήσεις

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου