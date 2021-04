Life

Ο “Ιησούς από τη Ναζαρέτ” πίσω από τις κάμερες (εικόνες)

Στιγμές από τα γυρίσματα του διαχρονικού αριστουργήματος του Φράνκο Τζεφιρέλι, που βλέπουμε ξανά στον ΑΝΤ1. Ο Ρόμπερτ Πάουελ δεκαετίες μετά την ρόλο του ως Ιησούς.

«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» το διαχρονικό αριστούργημα που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη σειρά στο είδος της από το τηλεοπτικό κοινό προβάλλεται και φέτος από τον ΑΝΤ1, από τη Μεγάλη Τετάρτη έως και Μεγάλο Σάββατο. Τα δύο τελευταία επεισόδια προβάλλονται τη Μεγάλη Παρασκευή στις 21:15, και το Μεγάλο Σάββατο στις 20:00.

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» είναι ίσως η δημοφιλέστερη σειρά της τηλεοπτικής ιστορίας. Απόδειξη ότι το έργο του Φράνκο Τζεφιρέλι παίζεται ακόμα και σήμερα, 44 χρόνια αργότερα!

Πώς είναι όμως σήμερα ο «Ιησούς» και ποιες είναι οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς που κάθε χρόνο γίνονται viral;

Ο Ρόμπερτ Πάουελ, ο πρωταγωνιστής της σειράς, κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων από τα γυρίσματα κάπνιζε, έπινε ουίσκι για να ζεσταθεί και συζητούσε με τον σκηνοθέτη! Και όλα αυτά ενώ βρισκόταν επάνω στον Σταυρό!

Στο διπλανό Σταυρό δε, ο «ληστής» στα διαλείμματα κρατούσε και το ρόλο του κάμεραμάν…

Ο Ρόμπερτ Πάουελ, ήταν τότε 31 ετών, κοντά δηλαδή στα χρόνια του Χριστού...

Τα γυρίσματα της σειράς διήρκησαν έναν χρόνο και πραγματοποιήθηκαν στην Τυνησία και το Μαρόκο. Για να γίνουν όμως, είχαν προηγηθεί τρία χρόνια προετοιμασίας.

Τα περισσότερα δεινά τα τράβηξε ο Ρόμπερτ Πάουελ, που χρειάστηκε να χάσει πολλά κιλά για να υποδυθεί τον Ιησού, ενώ για να γυριστεί η σκηνή που κουβαλά τον σταυρό και αυτές της σταύρωσης, έκανε δίαιτα 12 μέρες πριν.

Μάλιστα, λέγεται ότι, στη σκηνή με τον σταυρό παραλίγο να του πέσει, όμως τον συγκράτησαν με σχοινιά οι συνεργάτες της παραγωγής.

"Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό. Τώρα, ύστερα από 9 μήνες γυρισμάτων σε επιβλητικά τοπία του Μαρόκου και της Τυνησίας, μπορώ να πω ότι πραγματικά πιστεύω στον Ιησού, ακόμη και αν δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία" έχει δηλώσει ο Ρόμπερτ Πάουελ για το ρόλο του στη σειρά.

"Στη σκηνή της Σταύρωσης, ήμουν λίγο νευρικός, ίσως και από την εξάντληση που ένιωθα, ύστερα από τη δίαιτα 12 ημερών που είχα επιβάλλει στον εαυτό μου, πριν από το γύρισμα, για να φαίνομαι όσο πιο «ρεαλιστικός» μπορούσα" πρόσθεσε.

"Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη, αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί" , είχε δηλώσει ο Πάουελ.

"Πραγματικά ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως «τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού" είπε ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

